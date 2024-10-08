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Haberler A Milli Futbol Takımı

Uğurcan Çakır: Milli takımda kimin oynadığının çok önemi yok!

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 11 Ekim'de Samsun'da Karadağ ve 14 Ekim'de deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı'nın kalecilerinden Uğurcan Çakır, değerlendirmelerde bulundu. İşte o sözler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2024 Salı 18:13
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Uğurcan Çakır: Milli takımda kimin oynadığının çok önemi yok!

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Uğurcan Çakır, "Burada olmak her zaman güzel. Güzel ve samimi bir ortam var. Buranın tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Hocamızın antrenmanlarına uyum sağlamaya çalışıyoruz. Mert ağabey küçük bir sakatlığı dolayısıyla kadrodan çıkarıldı. Ona da buradan geçmiş olsun demek istiyorum. Berke aramıza katıldı. Çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Uğurcan, kalede rekabet olduğunun hatırlatılması üzerine şöyle konuştu:

"Milli takımda kimin oynadığının çok önemi yok. Kime forma geliyorsa elinden geleni yapmaya çalışıyor. Sezona iyi başladığımı düşünüyorum. Hocam şans verirse elimden geleni yapmaya çalışacağım. Milli takımımızı en iyi şekilde temsil edeceğiz. Buraya gelen her oyuncu burayı hak ederek geliyor. Kaleci mevkisinde de iyi kalecilerimiz var."

Milli takımda çok kaliteli oyuncuların bulunduğunun altını çizen Uğurcan Çakır, "Dünyanın en büyük takımlarında oynayan oyuncularımız var. Hem genç hem takıma liderlik yapan iyi oyuncularımız var. Hakan ağabey gibi dünya çapında futbolcumuz var. Arda, Kenan ve Kerem gibi çok yetenekli oyuncularımız var. Arkadaşlık ortamı gayet iyi. Hocamızla uyumumuz iyi. Almanya'da bunun sinyalini vermiştik. Hocanın istediklerini yapmaya çalışan bir grup var." şeklinde konuştu.

Trabzonspor'da sezona iyi başlayamadıklarını dile getiren milli kaleci, "Bu sezon takım olarak iyi başlayamadık ama bireysel olarak iyi başladığımı düşünüyorum. Her zaman en iyi performansımı vermeye çalışıyorum. Çok çalışarak, hem burada hem takımımda iyi olmaya çalışıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Uğurcan, Avrupa'daki bazı oyuncuların yoğun maç temposundan şikayet ettiğinin hatırlatılması üzerine, "Biz Avrupa Şampiyonası'nda yaklaşık 45 gün geçirdik. Trabzonspor olarak 8-9 gün sonra Avrupa'da play-off maçımız vardı. Maçların yoğunluğu her sezon daha fazla artıyor. UEFA olmadığında milli takım araları oluyor. Gerçekten yoğun bir fikstür var. Ancak dünyanın her yerinde böyle. Buna adapte olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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