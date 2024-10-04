Konyaspor'dan Vincenzo Montella'ya İtalyanca tepki! "Nedenini merak ediyoruz"

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, futbolcuları Adil Demirbağ'ın A Milli Takım'a davet edilmemesinden dolayı Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya resmi sosyal medya hesabından İtalyanca tepki gösterdi.
Paylaşımda Adil Demirbağ'ın istatistiklerine yer veren Konyaspor, paylaşıma İtalyanca "Nedenini merak ediyoruz" anlamına gelecek şekilde "Ci chiediamo perché?" notunu düştü.
İŞTE O PAYLAŞIM
Ci chiediamo perché? 🤔#AdilDemirbağ pic.twitter.com/vCNU0UWQi3— TÜMOSAN Konyaspor (@konyaspor) October 4, 2024