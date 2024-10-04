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Haberler A Milli Futbol Takımı

Konyaspor'dan Vincenzo Montella'ya İtalyanca tepki! "Nedenini merak ediyoruz"

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, futbolcuları Adil Demirbağ'ın A Milli Takım'a davet edilmemesinden dolayı Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya resmi sosyal medya hesabından İtalyanca tepki gösterdi. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2024 Cuma 16:03 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2024 Cuma 16:05
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Konyaspor'dan Vincenzo Montella'ya İtalyanca tepki! "Nedenini merak ediyoruz"

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, futbolcuları Adil Demirbağ'ın A Milli Takım'a davet edilmemesinden dolayı Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya resmi sosyal medya hesabından İtalyanca tepki gösterdi.

Paylaşımda Adil Demirbağ'ın istatistiklerine yer veren Konyaspor, paylaşıma İtalyanca "Nedenini merak ediyoruz" anlamına gelecek şekilde "Ci chiediamo perché?" notunu düştü.

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