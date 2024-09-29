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Haberler A Milli Futbol Takımı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella vergi rekortmeni oldu!

Bir dönem Adana Demirspor’da teknik direktörlük görevi üstlenen A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın Adana’nın gelir vergisi rekortmeni olduğu açıklandı. 36 milyon 479 bin lira gelir vergisi beyanında bulunan İtalyan çalıştırıcı, rekortmenler listesinin ilk sırasında yer aldı. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2024 Pazar 14:21
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella vergi rekortmeni oldu!

Adana Defterdarlığı, 2023 yılı vergilendirme döneminde en fazla vergi beyan eden mükellefleri duyurdu. 100 Kişiden oluşan listenin ilk sırasında A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella yer aldı.

Adana Demirspor'da Eylül 2021 - Haziran 2023 yılları arasında görev yapan A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 36 milyon 479 bin liralık vergi beyanıyla gelir vergisi rekortmeni oldu.

İkinci sırada ise 16 milyon 585 bin 46 lira gelir vergisi beyanıyla turunçgil üreticisi Bülent Özler oldu.

Kentteki rekortmenler listesinin 15'inci sırasında ise 4 milyon 404 bin lira vergi beyanıyla Adana Demirsporlu futbolcu Yusuf Sarı yer aldı.

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