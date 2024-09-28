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Haberler A Milli Futbol Takımı

Vincenzo Montella'dan Sivasspor'a ziyaret

Süper Lig'de 7'nci haftanın açılış maçında oynanan Sivasspor - Başakşehir FK karşılaşmasını izleyen A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, bu sabah da ev sahibi kulübü ziyaret etti.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2024 Cumartesi 12:45 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2024 Cumartesi 13:07
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Vincenzo Montella'dan Sivasspor'a ziyaret

Süper Lig'de 7'nci haftanın açılış maçında oynanan Sivasspor - Başakşehir FK karşılaşmasını izleyen A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, bu sabah da ev sahibi kulübü ziyaret etti.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun ile Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde bir araya gelen Montella, Uygun ve teknik ekibiyle milli takımlar, Süper Lig, Sivas temsilcisinin son durumu, Türk futbolunun geleceği ve altyapı yatırımlarına ilişkin fikir alışverişi yaptı.

Bülent Uygun, ziyaretin anısına İtalyan teknik adama Sivasspor logosunu taşıyan el işçiliği tabağını ve kendisinin yazdığı kitabı hediye etti.

Montella, devam eden sezonda kırmızı-beyazlılara başarılar dilerken, Uygun da Montella'ya A Milli Takım'ın sürmekte olan UEFA Uluslar Ligi mücadelesi ve gelecek yıl başlayacak 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri için başarı dileklerini sundu.

Vincenzo Montella'ya Sivasspor ziyaretinde A ve U21 Milli Takım İdari Müdürü Mert Tuncay da eşlik etti.

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