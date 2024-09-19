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Haberler A Milli Futbol Takımı

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Türkiye’ye kötü haber

UEFA ülke puanı sıralaması, Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçlarının başlamasıyla birlikte güncellendi. Sezona 9. sırada başlayan Türkiye, yerini Çekya'ya bırakmış ve bir kademe geriye düşerek 10. sıraya yerleşmişti. Çekya'nın Şampiyonlar Ligi temsilcisi Sparta Prag'ın galibiyetle başlaması sonrası sıralama güncellendi. Peki Türkiye ile Çekya arasındaki puan farkı kaça çıktı? İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2024 Perşembe 12:37
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UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Türkiye’ye kötü haber

UEFA ülke puanında 2024 - 2025 sezonuna 9. sırada giren Türkiye, yerini Çekya'ya kaptırmıştı ve listede 10. sırada yer alıyordu.

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Türkiye’ye kötü haber

Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçlarının başlamasının ardından UEFA, ülke puanı sıralamasında güncellemeye gitti.

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Türkiye’ye kötü haber

Devler Ligi'nde herhangi bir temsilcimiz yer almıyorken Çekya'nın temsilcisi Sparta Prag, başlangıcı güzel yaptı.

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Türkiye’ye kötü haber

Çekya ekibinin konuk ettiği Salzburg'u 3 - 0 mağlup etmesinin ardından futbolseverler, iki ülke arasındaki güncel farkı merak etmeye başladı. İşte ülkelerin güncel sıralamaları...

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Türkiye’ye kötü haber

1- İngiltere: 90.017

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Türkiye’ye kötü haber

2- İtalya: 79.731

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Türkiye’ye kötü haber

3- İspanya: 74.561

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Türkiye’ye kötü haber

4- Almanya: 72.410

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Türkiye’ye kötü haber

5- Fransa: 59.379

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Türkiye’ye kötü haber

6- Hollanda: 54.900

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Türkiye’ye kötü haber

7- Portekiz: 51.016

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Türkiye’ye kötü haber

8- Belçika: 44.600

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