UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Türkiye’ye kötü haber
UEFA ülke puanı sıralaması, Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçlarının başlamasıyla birlikte güncellendi. Sezona 9. sırada başlayan Türkiye, yerini Çekya'ya bırakmış ve bir kademe geriye düşerek 10. sıraya yerleşmişti. Çekya'nın Şampiyonlar Ligi temsilcisi Sparta Prag'ın galibiyetle başlaması sonrası sıralama güncellendi. Peki Türkiye ile Çekya arasındaki puan farkı kaça çıktı? İşte detaylar...
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Çekya ekibinin konuk ettiği Salzburg'u 3 - 0 mağlup etmesinin ardından futbolseverler, iki ülke arasındaki güncel farkı merak etmeye başladı. İşte ülkelerin güncel sıralamaları...
1- İngiltere: 90.017
2- İtalya: 79.731
3- İspanya: 74.561
4- Almanya: 72.410
5- Fransa: 59.379
6- Hollanda: 54.900
7- Portekiz: 51.016
8- Belçika: 44.600
9- Çekya: 39.250
10- TÜRKİYE: 36.100
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