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Haberler A Milli Futbol Takımı

Atakan Karazor A Milli Takım yolunda!

TFF yönetimi, Bundesliga ekibi Stuttgart'ta kaptanlık pazubandı giyen Atakan Karazor'un A Milli Takım'a dahil olabilmesi için uygunluk sağladı. Real Madrid karşısındaki performansı ile dikkatleri üzerine çeken ön libero, Montella'dan davet alması halinde hayalini gerçekleştirecek. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2024 Perşembe 09:05 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2024 Perşembe 09:13
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Atakan Karazor A Milli Takım yolunda!

TFF yönetimi, Bundesliga ekibi Stuttgart'ta kaptanlık pazubandı giyen Atakan Karazor'un A Milli Takım'a dahil olabilmesi için uygunluk sağladı ve gerekli prosedürleri başlattı. A Milli Takım'da genç jenerasyonun aktif olarak sahada rol alma süreci dışında gurbetçi oyuncularla ilgili de yoğun çalışmalar sürdürülüyor.

Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi, Alman ekibi Stuttgart'ın kaptanlık pazubandını giyen Atakan Karazor ile ilgili yürüttüğü çalışmalar sonucunda oyuncunun milli takıma seçim uygunluğunu sağladığını duyurdu. 27 yaşındaki futbolcunun vatandaşlık işlemlerine dair süreç bu ay içerisinde tamamlanacak ve ardından Bizim Çocuklar'ın teknik direktörü Vincenzo Montella'nın daveti beklenecek.

Sabah'ta yer alan habere göre Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı etkili performans gösteren Atakan, İtalyan teknik adam ve ekibinin radarındaydı.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, ekim ayında Karadağ ve İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Atakan Karazor'un sürecinin tamamlanmasının ardından davet alıp almayacağı taraftarlar tarafından merakla takip ediliyor.

"TÜRK TAKIMI OLSAYDI DAHA İYİ OLURDU"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'in sahasında Stuttgart'ı 3 - 1 mağlup ettiği maç sonrası kırmız beyazlı takımın kaptanı Atakan Karazor açıklamalarda bulundu. Karazor, "İyi bir oyun oynadık. Deplasmanda Real Madrid'e karşı oynamak zor ama takım olarak iyiydik. Şampiyonlar Ligi'nde daha iyisini yapacağız" dedi.

Maçta yüzde 97 pas isabetiyle oynayan ve kendi performansını değerlendiren Karazor, "Real Madrid'e karşı deplasmanda oynamak her zaman zordur. Son şampiyonlar ve kupayı en çok kazanan takım. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde iyi işler yapacağız. Bugün kendi oyunumu beğendim ama önemli olan takım olarak kazanmak. Ben de iyi oyunum sürdürmek istiyorum" diye konuştu.

Şampiyonlar Ligi'nde oynamanın heyecan verici olduğunu belirten 27 yaşındaki futbolcu, "Çok güzel bir tecrübe. Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek çok özel. Bu sezon bir Türk takımı da burada olsaydı daha da güzel olurdu" şeklinde konuştu.

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