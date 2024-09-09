Yen şu İzlanda'yı

A Milli Futbol Takımımız, Uluslar B Ligi 4'üncü Grup ikinci maçında bugün İzlanda'yı konuk ediyor. Gürsel Aksel Stadı'ndaki mücadele saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Arnavut hakem Enea Jorgji yönetecek. Gruptaki ilk maçında Cuma günü Galler'le deplasmanda 0-0 berabere kalan ay-yıldızlılarda tek hedef; taraftarımızın önünde sahadan üç puanla ayrılmak. Teknik direktör Vincenzo Montella, tüm planlarını ise galibiyet üzerine yaptı.

BARIŞ ALPER YOK

Bugünkü karşılaşmada Galler karşısında kırmızı kart gören Barış Alper Yılmaz forma giyemeyecek. Gürsel Aksel Stadı'nı tıklım tıklım dolduracak olan futbolseverler, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Merih Demiral, Kerem Aktürkoğlu, Mert Günok, Abdülkerim Bardakcı gibi milli yıldızları Avrupa Şampiyonası sonrası ilk kez canlı izleme imkanı bulacak. Stat kapıları saat 18.45 itibarıyla açılacak ve stat çevresinde geniş güvenlik önlemleri olacak.

İZMİR'İN KURTULUŞUNDA MAÇ

İzmır, 9 Eylül'e denk gelen maçta; her yıl büyük heyecan ve coşkuyla kutladığı düşman işgalinden kurtuluşunda bu sene milli gurur da yaşayacak. Kurtuluş Savaşı'nda İzmir ve ülkemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümünde oynanacak olan mücadele öncesi pankartlar da hazırlandı.

2 YIL SONRA

Gürsel Aksel Stadı, A Milli Futbol Takım'ın Uluslar Ligi'nde 14 Haziran 2022'de oynadığı Litvanya maçına ev sahipliği yapmıştı. 2 yıl aradan sonra ay-yıldızlılar yine bir Uluslar Ligi maçıyla birlikte İzmir'de sahaya çıkacak.

ARDA MAÇ SAATİNDE

Arda Güler'in durumuyla ilgili konuşan Montella, "Maç sonu bir darbe aldı. Rahat yürüyemiyordu. Darbeye bağlı bir problem yaşıyor ama antrenman yapmasa dahi değerlendirme süremiz var. Duruma göre değerlendireceğiz" dedi.

İŞTE A MİLLİ TAKIM'IN İZLANDA MAÇI MUHTEMEL 11'İ:

Türkiye: Mert, Kaan, Çağlar, Abdülkerim, Zeki, İsmaii, Hakan, Mert Müldür, Kerem, Eren (Arda), Kenan

İzlanda: Valdimarsson, Sampsted, Hermannsson, Gudmondsson, Thordarson, Anderson, Thorsteinsson, Sigurdsson, Oskarsson