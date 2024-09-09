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Vincenzo Montella: En iyisini yapmaya çalışıyorum!

A Milli Takım'ın İzlanda ile karşı karşıya geleceği mücadele öncesi teknik direktör Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2024 Pazartesi 21:00 Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2024 Pazartesi 21:15
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Vincenzo Montella: En iyisini yapmaya çalışıyorum!

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde İzlanda ile karşı karşıya geleceği mücadele öncesi teknik direktör Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

İŞTE MONTELLA'NIN AÇIKLAMALARI:

Çok önemli bir tarihte olduğumuzu biliyoruz. Zamanında savaş verilirken milletimiz burada nasıl mücadele verdi biliyoruz. Hazırız, coşkuluyuz, herkesi sevindirmek için buradayız.

Bütün futbolcularımızı gördüğümde çok mutlu oluyorum. Taraftarımızın da bu güzel atmosferde fazlasıyla bize güç katacaklarını biliyoruz.

Kadro konusunda en iyisini yapmaya çalışıyorum. Futbolcularımızın formlarını kontrol ederek, onlarla birlikte vakit geçirerek en iyisini seçmeye çalışıyoruz. Hepimiz hazırız. İstediğimiz sonucu almak için sahada olacağız.

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