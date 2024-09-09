Türkiye - İzlanda (UEFA Uluslar Ligi) | CANLI İZLE

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde İzlanda ile karşı karşıya geliyor. Uluslar B Ligi 4. grupta mücadele eden milliler, gruptaki ilk maçını Galler ile deplasmanda oynamış ve beraberlikle ayrılmıştı. Karadağ'ı grupta oynadığı ilk maçta 2 - 0 mağlup eden İzlanda ise şuan 3 puanla puan tablosunda en üst sırada yer alıyor.

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TÜRKİYE - İZLANDA MAÇ 11'LERİ

TÜRKİYE: Mert Günok, Merih, Kerem, Arda, Umut, Hakan, Eren, Abdülkerim, İsmail, İrfan Can, Mert Müldür

İZLANDA: Valdimarsson, Sampsted, Hermannsson, Gretarsson, Tomasson, Anderson, Gudmundsson, Thordarson, Thosteinsson, Sigurdsson, Oskarsson

TÜRKİYE - İZLANDA MAÇI SAAT KAÇTA, NEREDE VE HANGİ KANALDA?

Türkiye - İzlanda maçı saat 21:45'te başladı. İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan mücadeleyi TV8 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.