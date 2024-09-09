Türkiye - İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Türkiye - İzlanda karşılaşması heyecanla beklenirken maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Türkiye - İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - İZLANDA MAÇI İLK 11'LERİ

TÜRKİYE: Mert Günok, Merih, Kerem, Arda, Umut, Hakan, Eren, Abdülkerim, İsmail, İrfan Can, Mert Müldür

İZLANDA: Valdimarsson, Sampsted, Hermannsson, Gretarsson, Tomasson, Anderson, Gudmundsson, Thordarson, Thosteinsson, Sigurdsson, Oskarsson

TÜRKİYE - İZLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - İzlanda maçı 9 Eylül Pazartesi günü 21.45'te oynanacak. Karşılaşma TV 8'de canlı olarak yayınlanacak.