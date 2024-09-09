Birlikte güçlü oluruz

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İzlanda maçı öncesinde birliktelik çağrısı yaptı. Haklı eleştirilere saygı duyduğunu belirten İtalyan çalıştırıcı, haksız eleştirilerin ise takıma zarar verebileceğinin altını çizdi: "Hocaya eleştiri geldiğinde ben bunu kabul etmekte daha mı iyiyim? Çünkü ben hata yapabilirim ve konuşabiliriz ama futbolculara eleştiriler yoğun bir şekilde geldiğinde gerçekten anlayamıyorum. Futbolcularımızı bölmeye çalışmamamız gerekiyor.

BAŞARI İÇİN...

O birlikteliği bozmamamız gerekiyor. Sadece bizim içeride yaşadığımız birlik değil de dışarıdan da bir birliktelik lazım. Çünkü birlikten güç doğar. Avrupa Şampiyonası'nda beraber daha iyi işler yaptığımızı hepimiz gördük. Sadece bizim içerideki birlikteliğimiz, aile ortamımız değil de dışarıdan gelen birliktelik de lazım. Çünkü tekrar ediyorum her zaman birlikten güç doğar, daha güçlü oluruz. Başarılı olmamızı istiyorsanız her yerden birlikte olmamız gerekiyor."

ÖNLEM ALACAĞIZ

Montella, İzlan da'nın, duran top larda ve taç atış larında etkili oldu ğunu belirterek, "Buna göre hazır lanmamız gerektiğini biliyoruz. Son zamanlarda her rakip bu tarz organizasyonlar da çok fazla tehlike oluşturuyor. Biz de bunları göz önüne alıp ona göre önlem alacağız" dedi.

3 HAFTA DİNLENMELİLER

Oyuncuların fiziksel durumuyla alakalı konuşan Montella, "Bununla alakalı bilimin getirdiği bir açıklama var. 50-60 maç arasında bir sezonda oynayan futbolcular için normalde 3 hafta dinlenme süresi verilmesi gerekiyor. Yeni sezona başlamaları için ve tekrardan ritmi yakalamak için bir 35-40 güne ihtiyaçları var" diye konuştu.

3 PUANI ALACAĞIZ

İzlanda maçı öncesinde konuşan Okay Yokuşlu, şunları söyledi: "Kendi doğup büyüdüğüm yerde oynamak insana özel hissettiriyor. Kendimi daha da ev sahibi hissediyorum. Amacımız, hedefimiz kazanmak. Evde oynadığımız maçlarımız özel oluyor. Umarım taraftarlarımızı mutlu ederiz. İlk maçta beraberlik ve kırmızı kart aldık. Bu maç geride kaldı. Elimizde bir fırsat var. Bu güzel şehirde, kendi taraftarımız önünde gerekeni yapıp 3 puanı alacağız."