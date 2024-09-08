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A Milli Futbol Takımımız İzlanda maçına hazır

UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'taki 2'nci maçında İzlanda ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımı, son hazırlıklarını tamamladı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2024 Pazar 19:13 Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2024 Pazar 19:15
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A Milli Futbol Takımımız İzlanda maçına hazır

UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'taki 2'nci maçında yarın saat 21.45'te Gürsel Aksel Stadı'nda İzlanda ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımı, son hazırlıklarını tamamladı.

Gürsel Aksel Stadı'nda teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde son idmanını yapan ay-yıldızlılarda, orta saha oyuncusu Arda Güler takımdan ayrı çalışma yaptı. Galler deplasmanında darbeye bağlı sakatlık yaşayan genç oyuncunun, İzlanda karşısında oynayıp oynayamayacağının maç saatinde netlik kazanacağı bildirildi.

2024 Avrupa Şampiyonası'nda oynanan Avusturya maçında 2 maç ceza alan stoper Merih Demiral da takıma döndü. Cezasını tamamlayan savunma oyuncusu, idmanda yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu da son idmanda takımı yalnız bırakmadı. Hacıosmanoğlu, idman öncesi oyuncularımızla sohbet etti.

Galler karşılaşmasında kırmızı kart görüp cezalı duruma düşen Barış Alper Yılmaz da takımla birlikte antrenmanda bulundu.

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