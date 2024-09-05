Vincenzo Montella Galler maçı öncesi konuşuyor | CANLI İZLE

A Milli Futbol Takımı'mız yarın Galler ile UEFA Uluslar Ligi B Grubu ilk maçında kozlarını paylaşacak.

Milliler deplasmanda rakibini mağlup etmenin planlarını yapıyor.

Karşılaşma öncesi Teknik Direktör Vincenzo Montella ve Çağlar Söyüncü basın toplantısında konuşuyor.

Bu basın toplantısını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz..

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İŞTE MONTELLA'NIN SÖZLERİ:

"ULUSLAR LİGİ DÜNYA KUPASI İÇİN ÖNEMLİ"

"Böyle bir turnuva geçirdiğimiz için gururluyuz. Son maçta daha farklı bir skorla ilerleyebilirdik ama hayalimizi durdurmak zorunda kaldık. bütün futbolcularıma verdikleri performans için teşekkür ediyorum. Bu Avrupa Şampiyonası'ndan sonra sevgi yağmuruna tutuldum. Tanıdıklarım ve tanımadıklarım insanlar İtalya'da kendi ülkeleri elendikten sonra bizi destekledi. Ama artık bu geride kaldı. Yeni bir maceraya başlıyoruz. Uluslar Ligi, Dünya Kupası için önemli bir bilet. 22 yıllık hasreti bitirmek istiyoruz. Eylül ayı futbolcular için kritik bir aydır. Maç ritmi oynayarak kazanılabiliyor. Premier Lig'in ne kadar zor bir lig olduğunu biliyoruz. Galler'in oyuncularının birçoğu orada oynuyor. Böyle bir maça en iyi şekilde hazırlanmaya çalıştık. Bu tarz maçları kestiremiyorsunuz bazen ama cuma günü için en iyi şekilde hazırlandık ve saatleri sayıyoruz."

"İKİ HATA YÜZÜNDEN ELENDİK"

"Çok güzel duygular yaşadığımız bir Avrupa Şampiyonası oldu. Birden çok duyguyu yaşadık ama son maçımızda iki tane net hata vardı. O hatalardan bir tanesi verilmeyen kırmızı kart ve 2. golde yapılan faul. Onlar olmasa belki daha farklı olurdu. Ben geldiğim günden beri 16 basamak yükseldik. Futbolda geçmiş diye bir şey yok. Geleceğe odaklanmamız gerekiyor. Ben genel olarak oyun prensiplerinin üzerinde durmayı seviyorum. Kadromdaki futbolcuların en iyisini seçiyorum. Gelecek zamanda bütün futbolcuları değerlendirmemiz gerekiyor."

"KORKAN BİR TİP DEĞİLİM"

"Biraz zamana ihtiyacımız var. Bizim ligimizde futbol çok fazla duraksıyor. Tempoyu yakalayamıyoruz. Bence bunu geliştirmeliyiz. Bazı takımlarımız Avrupa'da oynuyor. Umarım sonuna kadar giderler. Onların orada devam etmesi milli takım için de iyi. Ben korkan bir tip değilim. Gençleri hemen takıma monte eden biriyim. Bu durumlarda gelebilecek fırsatları geri tepmiyoruz. Hollanda maçında rakip oyuncuların istatistiklerine baktığınızda Şampiyonlar Ligi'nde başrolde oynamışlardı."

Çağlar Söyüncü'nün açıklamalarından öne çıkanlar;

"TAKIMIMIZ EURO 2024'TE ÜLKEMİZİ GURURLANDIRDI"

"Tekrardan burada olduğum için çok mutluyum. Şampiyonada takımımız tüm ülkemizi gururlandırdı. Takım arkadaşlarımıza ve hocamıza teşekkür ediyorum. Şimdi yeni hedeflerimiz var. A Ligi'ne yükselmek istiyoruz. Bütün hazırlıklarımızı yaptık. Yeni hedeflere emin adımlarla ilerleyeceğiz."

"DÜNYA KUPASI'NA GİTMEK EN BÜYÜK HEDEFİMİZ"

"Son turnuvada taraftarımızın ne kadar istekli olduğunu gördük. Dünya Kupası'na uzun süredir gidemiyoruz. İnşallah bu jenerasyonla oraya gitmek en büyük hedefimiz. Dünya Kupası için elimizden geleni yapacağız. Cuma gününden itibaren her şeyimizi vermeye hazırız."