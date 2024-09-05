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Galler - Türkiye maçı HANGİ KANALDA? Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta?

UEFA Uluslar B Ligi 4. grupta mücadele edecek olan A Milli Takım'ımızın Galler ile oynayacağı maçların detayları belli oldu. Türkiye’nin grubunda Galler, İzlanda, Karadağ gibi önemli takımlar bulunurken ilk sınavını Galler karşısında verecek olan Bizim Çocuklar, ardından İzlanda ve Karadağ ile karşılaşacak. Peki Galler - Türkiye maçı ne zaman? Milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2024 Perşembe 14:38 Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2024 Perşembe 14:38
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Galler - Türkiye maçı HANGİ KANALDA? Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta?

Galler - Türkiye maçını canlı takip etmek için tıklayın...

A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü gruptaki ilk maçında Galler ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadelenin sonunda hanesine 3 puan yazdırarak organizasyona avantajlı başlamak isteyen Ay-yıldızlılarda 6 isim, sakatlıklarından dolayı açıklanan aday kadrolarda yer almadı. Galler ile Cardiff City Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek millilerin maç bilgileri merak ediliyor. Peki Galler - Türkiye maçı ne zaman? Milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALLER - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galler - Türkiye maçı 6 Eylül Cuma günü saat 21.45'te oynanacak. Mücadele TV8 ekranlarından naklen canlı olarak yayınlanacak.

MİLLİ MAÇ TAKVİMİ

6 Eylül / 21:45 - Galler - Türkiye

9 Eylül / 21:45 - Türkiye - İzlanda

11 Ekim / 21:45 - Türkiye - Karadağ

14 Ekim / 21:45 - İzlanda - Türkiye

16 Kasım / 20:00 - Türkiye - Galler

19 Kasım / 22.45 - Karadağ - Türkiye

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