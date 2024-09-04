Uluslar Ligi'ne Cuma günü start verecek A Millilerimiz hata yapmak istemiyor! Hedef A Ligi

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde hedefini belirledi. B Ligi'nde Galler, İzlanda ve Karadağ ile karşılaşacak olan Türkiye, hata yapmak istemiyor. Ay yıldızlılar, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında 6 Eylül'de Cardiff'te Galler ile karşı karşıya gelecek. Milliler, ikinci maçını ise 9 Eylül Pazartesi günü kendi sahasında İzlanda ile yapacak. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde 4. kez mücadele edecek.

B LİGİ'NDE ÜÇÜNCÜ KEZ

UEFA Uluslar Ligi'nde iki kez B Ligi ve bir kez de C Ligi'nde mücadele eden ay-yıldızlı ekip, üçüncü kez boy göstereceği B Ligi'ni zirvede tamamlayarak ilk kez A Ligi'ne yükselmeye çalışacak. UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk iki macerasında yer aldığı B Ligi'nde gruplarında son sırada yer alan Türkiye, son olarak mücadele ettiği Uluslar C Ligi'ni ise lider tamamlayarak yeniden B Ligi'ne dönmeyi başarmıştı.

3 SEZONDA 6 GALİBİYET

UEFA Uluslar Ligi'nde üç sezonda toplam 16 maç oynayan Türkiye, 6 galibiyet, 6 yenilgi ve 4 beraberlik yaşadı. Bu maçlarda 28 gol atan ay yıldızlılar, kalesinde ise 20 gole engel olamadı.

LİDER OLARAK YÜKSELDİK

Ay yıldızlılar 2022-2023 sezonunda ise C Ligi 1. Grup'ta Lüksemburg, Faroe Adaları ve Litvanya ile eşleşti. İlk 4 maçı kazanan Türkiye, Lüksemburg ile 3-3 berabere kalırken, Faroe Adaları'na 2-1 mağlup oldu. 6 karşılaşmada 18 gol atan Türkiye, kalesinde 5 gol gördü. Topladığı 13 puanla grubunu lider tamamlayan ay-yıldızlı ekip, yeniden B Ligi'ne yükseldi.

19 KASIM'DA SONA ERECEK

A Milliler, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 6 Eylül'de deplasmanda oynayacağı Galler maçıyla başlayacak. 9 Eylül'de İzmir'de İzlanda karşısına çıkacak milliler, 11 Ekim'de ise Karadağ'ı konuk edecek. 14 Ekim'de İzlanda deplasmanına çıkacak Türkiye, 16 Kasım'da Galler'i ağırlayacak ve 19 Kasım'da Karadağ maçyıla grubunu tamamlayacak.

YUSUF ÖZDEMİR KADROYA ALINDI

Alanyaspor forması giyen Yusuf Özdemir, A Milli Futbol Takımı'na davet edildi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 23 yaşındaki futbolcu, ay yıldızlıların UEFA Uluslar B Ligi'nde Galler ve İzlanda ile oynayacağı müsabakaların aday kadrosuna dahil edildi. Yusuf, ilk kez milli takım forması giyecek.