A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü gruptaki ikinci maçında İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılarda 6 isim, sakatlıklarından dolayı açıklanan aday kadrolarda yer almadı. İzlanda ile İzmir'de karşı karşıya gelecek millilerin maç bilgileri merak ediliyor. Peki Türkiye - İzlanda maçı ne zaman? Milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - İZLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - İzlanda maçı 9 Eylül Pazartesi günü saat 21.45'te oynanacak. Mücadelenin canlı yayın bilgileri henüz belli olmadı. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

MİLLİ MAÇ TAKVİMİ

6 Eylül / 21:45 - Galler - Türkiye

9 Eylül / 21:45 - Türkiye - İzlanda

11 Ekim / 21:45 - Türkiye - Karadağ

14 Ekim / 21:45 - İzlanda - Türkiye

16 Kasım / 20:00 - Türkiye - Galler

19 Kasım / 22.45 - Karadağ - Türkiye

MİLLİ MAÇ ADAY KADROSU BELLİ OLDU

A Milli Takım'ımızın, Eylül ayında UEFA Uluslar B Ligi'nde Galler ve İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Vincenzo Montella, açıkladığı kadroda 28 oyuncuya yer verdi.

Emirhan Topçu, Mustafa Hekimoğlu ve Eren Dinkçi, A Milli Takım'a ilk kez çağrıldı.

28 futbolcunun bulunduğu A Millî Takım aday kadrosunda, Ahmetcan Kaplan, Doğan Alemdar, Enes Ünal, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Kabak ve Rıdvan Yılmaz sakatlıkları nedeniyle yer almadı.

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