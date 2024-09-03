Haberler A Milli Futbol Takımı

Türkiye - İzlanda maçı ne zaman? Milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Uluslar B Ligi 4. grupta mücadele edecek olan A Milli Takım'ımızın İzlanda ile oynayacağı maçların detayları belli oldu. Türkiye’nin grubunda Galler, İzlanda, Karadağ gibi önemli takımlar bulunurken Galler'in ardından İzlanda ile karşılaşacak olan Bizim Çocuklar, son maçını ise Karadağ ile yapacak. Peki Türkiye - İzlanda maçı ne zaman? Milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2024 Salı 14:25
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Türkiye - İzlanda maçı ne zaman? Milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü gruptaki ikinci maçında İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılarda 6 isim, sakatlıklarından dolayı açıklanan aday kadrolarda yer almadı. İzlanda ile İzmir'de karşı karşıya gelecek millilerin maç bilgileri merak ediliyor. Peki Türkiye - İzlanda maçı ne zaman? Milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - İZLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - İzlanda maçı 9 Eylül Pazartesi günü saat 21.45'te oynanacak. Mücadelenin canlı yayın bilgileri henüz belli olmadı. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

MİLLİ MAÇ TAKVİMİ

6 Eylül / 21:45 - Galler - Türkiye

9 Eylül / 21:45 - Türkiye - İzlanda

11 Ekim / 21:45 - Türkiye - Karadağ

14 Ekim / 21:45 - İzlanda - Türkiye

16 Kasım / 20:00 - Türkiye - Galler

19 Kasım / 22.45 - Karadağ - Türkiye

MİLLİ MAÇ ADAY KADROSU BELLİ OLDU

A Milli Takım'ımızın, Eylül ayında UEFA Uluslar B Ligi'nde Galler ve İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Vincenzo Montella, açıkladığı kadroda 28 oyuncuya yer verdi.

Emirhan Topçu, Mustafa Hekimoğlu ve Eren Dinkçi, A Milli Takım'a ilk kez çağrıldı.

28 futbolcunun bulunduğu A Millî Takım aday kadrosunda, Ahmetcan Kaplan, Doğan Alemdar, Enes Ünal, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Kabak ve Rıdvan Yılmaz sakatlıkları nedeniyle yer almadı.

İŞTE KADROMUZ

Buruk'tan flaş Osimhen kararı!
G.Saray'dan Osimhen sonrası bir bomba daha!
DİĞER
SON DAKİKA: Dünya basını Victor Osimhen transferini manşetlere taşıdı! "Dikkat et Mourinho..."
Başkan Erdoğan kongre kararını imzaladı! AK Parti'de değişime 'Vira Bismillah'... MKYK toplandı
Kerem sonrası bir ayrılık daha!
Trabzonspor’da 5. Şenol Güneş dönemi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor’da 4. Şenol Güneş dönemi! Trabzonspor’da 4. Şenol Güneş dönemi! 15:44
Türkiye Kupası'nda ilk eşleşmeler belli oldu! Türkiye Kupası'nda ilk eşleşmeler belli oldu! 15:23
Beşiktaş'ta Trabzon mesaisi başladı! Beşiktaş'ta Trabzon mesaisi başladı! 15:09
Buruk'tan flaş Osimhen kararı! Buruk'tan flaş Osimhen kararı! 14:38
Türkiye - İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye - İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 14:25
Hüseyin Yücel'den İsrail açıklaması! Hüseyin Yücel'den İsrail açıklaması! 14:12
Daha Eski
Galler - Türkiye maçı ne zaman? Milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galler - Türkiye maçı ne zaman? Milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? 14:06
Kerem'den G.Saray'a veda! Kerem'den G.Saray'a veda! 13:58
Galler - Türkiye maçına Norveçli hakem Galler - Türkiye maçına Norveçli hakem 13:57
Krunic F.Bahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı Krunic F.Bahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı 13:33
Kerem sonrası bir ayrılık daha! Kerem sonrası bir ayrılık daha! 13:17
Fatih Terim ve Kerem Aktürkoğlu Benfica'da buluşuyor! Fatih Terim ve Kerem Aktürkoğlu Benfica'da buluşuyor! 12:47