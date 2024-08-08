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Kaypak olmayacağız

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, BeIN Sports'ta çarpıcı vaatlerde bulundu: Çok basit...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2024 Perşembe 06:50
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Kaypak olmayacağız

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, BeIN Sports'ta çarpıcı vaatlerde bulundu: Çok basit... Türk futbolunun adil ve adaletli yönetime ihtiyacı var. Asıl güvensizliği yaratan bu. Bunu sağlamak zor değil. Kaypak olursanız, her hafta birine yaranmaya çalışırsanız kaos ortamı oluyor. Kaypak olmaya gerek yok. Doğru ve adaletli olup, renk güç ayrımı yapmadan herkese eşit mesafede olursanız kaos olmaz. Cenabı Allah'a şükürler olsun ki o iradeye hakimiz, o irade bizde var.

MONTELLA DEVAM EDECEK

"Güzel bir jenerasyon yakaladık. Hocamız takımın başında. Kendisiyle devam edeceğiz. Süper Kupa maçında görüştük. Toplantı yapacağız. Onlara daha iyi ortamlar sağlamak görevimiz. Hakan Çalhanoğlu'nun gözümüz aydın başkanım demesinin mesaj olduğunu düşünüyorum. Takımın içinde kardeşlikte bir eksiklik varsa, ilkelerimiz doğrultusunda, bu bir milli dava, herkes farklı takımlarda oynuyor olabilir ama ay-yıldızlı forma giyiyorsan kardeşlik hukuku olmalı. Eksiklik varsa tamamlayacağız. Aile samimiyeti olunca başarı geliyor. Birbirinin eksiğini tamamlayan ekip olmalısınız. Vincenzo Montella devam edecek."

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