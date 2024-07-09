23 isim oynadı

Hollanda'YA 2-1 mağlup olarak Avrupa Şampiyonası'na çeyrek finalde veda eden A Milli Takımımızda teknik direktör Vincenzo Montella, aday kadroya davet ettiği 26 oyuncunun 23'üne şans verdi. 3'ü grupta olmak üzere oynanan 5 mücadelede sadece üç isim görev yapamadı. Bu isimler; Uğurcan Çakır, Ahmetcan Kaplan ve Bertuğ Yıldırım oldu. En fazla forma giyen isimler ise; Barış Alper Yılmaz'la Ferdi Kadıoğlu... Ay-yıldızlıların oynadığı 5 maça da 11'de başlayan iki oyuncu, karşılaşmaların tamamında sahada kaldı. Hem Barış hem de Ferdi, uzatmalar hariç 450'şer dakika oynadı. Mert Günok da 4 maça ilk 11'de başlayarak 360 dakika forma giydi.