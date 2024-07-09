Haberler A Milli Futbol Takımı 23 isim oynadı

23 isim oynadı

Vincenzo Montella, EURO 2024 kadrosuna aldığı 26 futbolcunun 23’üne takımda şans verdi Sadece Uğurcan Çakır, Ahmetcan Kaplan ve Bertuğ Yıldırım süre alamayan isimler oldu.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2024 Salı 06:50
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23 isim oynadı

Hollanda'YA 2-1 mağlup olarak Avrupa Şampiyonası'na çeyrek finalde veda eden A Milli Takımımızda teknik direktör Vincenzo Montella, aday kadroya davet ettiği 26 oyuncunun 23'üne şans verdi. 3'ü grupta olmak üzere oynanan 5 mücadelede sadece üç isim görev yapamadı. Bu isimler; Uğurcan Çakır, Ahmetcan Kaplan ve Bertuğ Yıldırım oldu. En fazla forma giyen isimler ise; Barış Alper Yılmaz'la Ferdi Kadıoğlu... Ay-yıldızlıların oynadığı 5 maça da 11'de başlayan iki oyuncu, karşılaşmaların tamamında sahada kaldı. Hem Barış hem de Ferdi, uzatmalar hariç 450'şer dakika oynadı. Mert Günok da 4 maça ilk 11'de başlayarak 360 dakika forma giydi.

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