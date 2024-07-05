Haberler A Milli Futbol Takımı Türkiye Hollanda'yı elerse rakibi hangi takım olacak? EURO 2024 yarı final eşleşmeleri

Türkiye Hollanda'yı elerse rakibi hangi takım olacak? EURO 2024 yarı final eşleşmeleri

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. A Milli Futbol Takımı'mız, F grubunda Gürcistan, Portekiz ve Çekya ile mücadele etti. Grubu 6 puan ile tamamlayan Türkiye, son 16 turunda Avustuya ile eşleşti ve 2-1 galip gelmeyi başardı. Çeyrek finalde Hollanda ile eşleşen Türkiye'nin, yarı finale kalması halinde eşleşeceği takım merak konusu oldu. Peki, Türkiye Hollanda'yı elerse rakibi hangi takım olacak?

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2024 Cuma 14:42
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Türkiye Hollanda'yı elerse rakibi hangi takım olacak? EURO 2024 yarı final eşleşmeleri

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. A Milli Futbol Takımı'mız çeyrek finalde Hollanda ile karşılaşacak. Final hedefleyen Türkiye, Avusturya maçının ardından Hollanda maçında da galibiyet istiyor. Peki, Türkiye Hollanda'yı elerse rakibi hangi takım olacak?

TÜRKİYE HOLLANDA'YI ELERSE RAKİBİ HANGİ TAKIM OLACAK?

Son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 ile geçen Türkiye, Hollanda'yı elerse rakibi İngiltere - İsviçre maçının galibi olacak.

TÜRKİYE HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Hollanda maçı 6 Temmuz Cumartesi günü saat 16:00'da TRT 1'de canlı yayınlanacak.

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