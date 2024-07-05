Türkiye Hollanda'yı elerse rakibi hangi takım olacak? EURO 2024 yarı final eşleşmeleri

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. A Milli Futbol Takımı'mız çeyrek finalde Hollanda ile karşılaşacak. Final hedefleyen Türkiye, Avusturya maçının ardından Hollanda maçında da galibiyet istiyor. Peki, Türkiye Hollanda'yı elerse rakibi hangi takım olacak?

TÜRKİYE HOLLANDA'YI ELERSE RAKİBİ HANGİ TAKIM OLACAK?

Son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 ile geçen Türkiye, Hollanda'yı elerse rakibi İngiltere - İsviçre maçının galibi olacak.

TÜRKİYE HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Hollanda maçı 6 Temmuz Cumartesi günü saat 16:00'da TRT 1'de canlı yayınlanacak.