Vincenzo Montella: Planımızı yaptık

A Milli Takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella, Avusturya maçı öncesinde yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Zor bir karşılaşma olacak. Hazırlık maçında çok kötü bir sonuç aldık. Rakibimizin gücünü biliyoruz. Gruplarından lider çıktılar bu kolay iş değil. O maçlarda disiplinden hiç kopmadılar. Saha içindeki oyunlarını biliyoruz. Rakibimiz güçlü ama biz de Türkiye'yiz.

ÖNCELİK TURU GEÇMEK

Tüm planlarımızı yaptık. Amacımız tabii ki kazanıp çeyrek finale kalmak. Hazırlık maçından dersler çıkardık. Çeyrek finalden sonrası olur mu? Onu bu maçtan sonra düşüneceğiz. Önceliğimiz Avusturya'yı geçip çeyrek finale kalmak. Hakan ve Samet'in olmaması üzücü. Onlar yok ama onların yerine oynayacak oyuncularımız da en az onlar kadar kaliteli. Oyuncularıma her zaman güveniyorum."