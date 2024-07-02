Haberler A Milli Futbol Takımı TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Hedefimiz çeyrek final

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Hedefimiz çeyrek final

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, çeyrek finale çıkacak kalitede bir takım olduğumuzu söyledi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2024 Salı 06:50
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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Hedefimiz çeyrek final

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, çeyrek finale çıkacak kalitede bir takım olduğumuzu söyledi. Büyükekşi, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Milli Takımımızın ilk hedefi 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmaktı. BU hedefimize eleme grubunu tarihimizde ilk kez lider tamamlayarak ulaştık. İkinci hedef 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16 turuna yükselmekti. Bu hedefe de ulaştık. Şimdi son 16 turunda Avusturya'yı geçerek çeyrek finale yükselmeyi hedefliyoruz.

Vatandaşlarımızı aynı coşkuyla, milli takım formaları ve Türk Bayraklarıyla Leipzig sokaklarını ve stadyumunu da kırmızı beyaza boyamaya davet ediyorum. Dünyanın her yerinde yüreği ay-yıldız için çarpan ve milli takımımızla tek yürek olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Onları mutlu ettikçe biz de mutlu oluyoruz. Şunu da açıkça söyleyeyim kişisel çıkarlarını milli çıkarların önünde tutanların yaratmaya çalıştığı dezenformasyon amaçlı yalan ve iftira içeren suni gündemlere kulak asmadık, asmayacağız."

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