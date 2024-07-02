Haberler A Milli Futbol Takımı Haydi Türkiye zafere! İşte Montella'nın Avusturya maçı 11'i

Haydi Türkiye zafere! İşte Montella'nın Avusturya maçı 11'i

Ay-yıldızlılar, EURO 2024 son 16 turunda bugün Avusturya ile karşılaşacak. A Milliler, rakibinden hem hazırlık maçının rövanşını almak hem de çeyrek finale adını yazdırmak istiyor. Teknik direktör Vincenzo Montella, kritik müsabakada sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Türkiye'nin Avusturya maçı muhtemel 11'i

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2024 Salı 06:50
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Haydi Türkiye zafere! İşte Montella'nın Avusturya maçı 11'i

A Milli Takımımız EURO 2024 Son 16 Turu'nda bugün Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Leipzig Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmada Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Arthur Dias düdük çalacak. Ay-yıldızlılar, bugün sahadan zaferle ayrılıp, rakibinden hem 6-1 mağlup olduğumuz hazırlık maçının rövanşını almak hem de 16 yıl sonra Avrupa Şampiyonası'nda adını çeyrek finale yazdırmak istiyor.

HAKAN VE SAMET CEZALI

Ay-yıldızlılarda, sarı kart cezası nedeniyle Çekya mücadelesinde forma giyemeyen Abdülkerim Bardakcı, formasına kavuşacak. Çekya maçında gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düşen Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydin ise bu mücadelede forma giyemeyecek. Millilerde Hakan Çalhanoğlu ve Samet dışında eksik isim bulunmuyor. Teknik direktör Vincenzo Montella, ilk 11'de zorunlu değişiklikler haricinde kadroyu bozmayı düşünmüyor.

18'İNCİ RANDEVU

Türkiye ile Avusturya bugüne kadar 7'si hazırlık maçı olmak üzere 17 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 9'unu Avusturya kazanırken, milliler sahadan 7 kez galip ayrıldı. 1 mücadele ise 1-1'lik eşitlikle sona erdi. İki takım son olarak geçtiğimiz mart ayında, hazırlık mücadelesinde karşı karşıya gelmiş ve Ernst Happel Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Avusturya 6-1 kazanmıştı.

AVUSTURYA - TÜRKİYE MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

AVUSTURYA: Pentz, Posch, Lienhart, Danso, Prass, Grillitsch, Laimer, Schmid, Sabitzer, Baumgartner, Arnautovic

TÜRKİYE : Mert Günok, Mert Müldür, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Kaan, Orkun, Arda, Kenan, Barış Alper

AVUSTURYA HAZIRLIĞI İKİ EKSİKLE TAMAM

A Milli Takımımız, Vincenzo Montella önderliğinde Avusturya maçının hazırlıklarını tamamladı. Hannover şehrine bağlı Barsinghausen kasabasında kamp alanının tesislerinde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplara ayrılan milli futbolcular top kapma çalışması yaptı. Adalesinde zorlanma olan Samet Akaydin ile kaleci Uğurcan Çakır tedbir amaçlı idmanda yer almadı.

MONTELLA İLE 12. MAÇ

Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 12'nci sınavını Avusturya karşısında verecek. Geride kalan 11 maçın 5'ini kazanan ay-yıldızlılar, 4'ünü ise kaybetti. 2 maç da beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda 16 gol atan milliler, kalesinde 17 gol gördü.

ERÖĞÜT: ADIM ADIM İLERLİYORUZ

TFF Başkan Vekili Mustafa Eröğüt, Avusturya maçı öncesinde şunları söyledi: "Çok şükür ilk hedefimize ulaştık. Adım adım ilerliyoruz. Önümüzde Avusturya maçı var. Tamamen buraya odaklanmış durumdayız. Kendi tarafımıza dönersek, 6 puanla istediğimiz şekilde gruptan çıktık. Turnuva ağacının sağ tarafına yerleştik. Yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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