Haberler A Milli Futbol Takımı AVUSTURYA TÜRKİYE MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE | Milli maç saat kaçta ve hangi kanalda? - EURO 2024

AVUSTURYA TÜRKİYE MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE | Milli maç saat kaçta ve hangi kanalda? - EURO 2024

EURO 2024'te tarihi maç bizleri bekliyor. A Milli Futbol Takımı'mız, Avusturya ile kozlarını paylaşacak. Leipzig Stadyumu'nda oynanacak maçta Artur Soares Dias düdük çalacak. TRT 1'de canlı ve şifresiz yayınlanacak maçta Samet Akaydin ve Hakan Çalhanoğlu sarı kart cezsı sebebiyde oynayamayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Avusturya - Türkiye EURO 2024 maçı ne zaman? Türkiye maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2024 Salı 10:10 Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2024 Salı 10:40
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AVUSTURYA TÜRKİYE MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE | Milli maç saat kaçta ve hangi kanalda? - EURO 2024

Avusturya - Türkiye maçını canlı takip etmek için TIKLAYIN

A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile karşılaşacak. F grubunda Gürcistan, Çekya ve Portekiz ile karşılaşan ve 6 puan alarak grubu 2. tamamlayan Türkiye, zorlu rakibi Avusturya ile Leipzig Stadyumu'nda karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Avusturya Türkiye maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Son 16 turu maçı ne zaman? Muhtemel 11'ler, hakem kadrosu ve tüm detaylar haberimizde yer alacak.

AVUSTURYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

A Milli Futbol Takımı'mız, F grubundan ikinci olarak çıkarak adını son 16 turuna yazdırdı. Türkiye, Avusturya ile Leipzig Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele 2 Temmuz Salı günü saat 22:00'de oynanacak. Müsabaka TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

TRT 1 CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

AVUSTURYA - TÜRKİYE MUHTEMEL 11'LER

Avusturya: Pentz; Posch, Danso, Lienhart, Mwene; Seiwald, Grillitsch; Schmid, Baumgartner, Sabitzer; Arnautovic

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Salih Özcan, Arda Güler, Orkun Kökçü, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz.

ABDULKERİM DÖNÜYOR, HAKAN VE SAMET CEZALI

Ay-yıldızlılarda, sarı kart cezası nedeniyle Çekya mücadelesinde forma giyemeyen Abdülkerim Bardakcı, formasına kavuşacak. Çekya maçında gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düşen Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydin ise mücadelede forma giyemeyecek. Millilerde Hakan ve Samet dışında eksik isim bulunmuyor. Avusturya'da ise Hollanda mücadelesinde ikinci sarı kartını gören ve cezalı duruma düşen orta saha oyuncusu Patrick Wimmer, Türkiye'ye karşı forma giyemeyecek.

10 FUTBOLCU SINIRDA

Turnuvada birer sarı kartı bulunan Zeki Çelik, Salih Özcan, Kenan Yıldız, İsmail Yüksek, Mert Günok, Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Orkun Kökçü, Kaan Ayhan ve Arda Güler, Avusturya maçında da sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

İKİ TAKIM 18'İNCİ KEZ RAKİP

İki takım tarihlerinde bugüne kadar 7'si hazırlık maçı olmak üzere 17 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 9'unu Avusturya kazanırken, milliler sahadan 7 kez galip ayrıldı. 1 mücadele ise 1-1'lik eşitlikle sona erdi. İki takım son olarak geçtiğimiz Mart ayında hazırlık mücadelesinde karşı karşıya geldi. Ernst Happel Stadyumu'nda oynanan mücadeleden Avusturya 6-1 gibi farklı bir skorla galip ayrılmıştı.

F GRUBU EURO 2024 TÜRKİYE PUAN DURUMU

Türkiye'nin de içinde bulunduğu F Grubu karşılaşmalarında son maçlar tamamlandı. Gürcistan ve Çekya'yı mağlup ederek toplamda 6 puan alan Türkiye gruptan çıkmayı başararak son 16'ya kaldı. Üçüncü maç sonucunda F Grubu'nda puan durumu şu şekilde:

  1. Portekiz: 6 puan
  2. Türkiye: 6 puan
  3. Gürcistan: 4 puan
  4. Çekya: 1 puan

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