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Avusturya - Türkiye EURO 2024 maçı ne zaman? Türkiye maçı hangi kanalda ve saat kaçta? - A Milli Takım

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Leipzig Stadyumu'nda oynanacak maç heyecanla bekleniyor. Portekizli hakem Artur Soares Dias maçta düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Avusturya - Türkiye EURO 2024 maçı ne zaman? Türkiye maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2024 Cumartesi 11:19
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Avusturya - Türkiye EURO 2024 maçı ne zaman? Türkiye maçı hangi kanalda ve saat kaçta? - A Milli Takım

Avusturya - Türkiye maçını canlı takip etmek için TIKLAYIN

A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile karşılaşacak. F grubunda Gürcistan, Çekya ve Portekiz ile karşılaşan ve 6 puan alarak grubu 2. tamamlayan Türkiye, zorlu rakibi Avusturya ile Leipzig Stadyumu'nda karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Avusturya Türkiye maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Son 16 turu maçı ne zaman? Muhtemel 11'ler, hakem kadrosu ve tüm detaylar haberimizde yer alacak.

AVUSTURYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

A Milli Futbol Takımı'mız, F grubundan ikinci olarak çıkarak adını son 16 turuna yazdırdı. Türkiye, Avusturya ile Leipzig Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele 2 Temmuz Salı günü saat 22:00'de oynanacak. Müsabaka TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

TRT 1 CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

F GRUBU EURO 2024 TÜRKİYE PUAN DURUMU

Türkiye'nin de içinde bulunduğu F Grubu karşılaşmalarında son maçlar tamamlandı. Gürcistan ve Çekya'yı mağlup ederek toplamda 6 puan alan Türkiye gruptan çıkmayı başararak son 16'ya kaldı. Üçüncü maç sonucunda F Grubu'nda puan durumu şu şekilde:

  1. Portekiz: 6 puan
  2. Türkiye: 6 puan
  3. Gürcistan: 4 puan
  4. Çekya: 1 puan

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