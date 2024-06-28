Haberler A Milli Futbol Takımı Avusturya - Türkiye maçı ne zaman? Türkiye son 16 maçı saat kaçta? Hangi kanalda? | EURO 2024 - A Milli Takım

Avusturya - Türkiye maçı ne zaman? Türkiye son 16 maçı saat kaçta? Hangi kanalda? | EURO 2024 - A Milli Takım

EURO 2024'te 6 puan alarak son 16 turuna kalan Türkiye, Avusturya ile kozlarını paylaşacak. Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımımız, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Kenan Yıldız gibi genç yıldızlarıyla çeyrek final kapısını aralamak istiyor. Leipzig Stadyumu'nda oynanacak müsabaka TRT 1'de canlı ve şifresiz yayınlanacak. Maçın muhtemel 11'leri, hakem kadrosu, eksikler ve daha birçok detay haberimizde...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2024 Cuma 09:18
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Avusturya - Türkiye maçı ne zaman? Türkiye son 16 maçı saat kaçta? Hangi kanalda? | EURO 2024 - A Milli Takım

Avusturya - Türkiye maçını canlı takip etmek için TIKLAYIN

A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile karşılaşacak. F grubunda Gürcistan, Çekya ve Portekiz ile karşılaşan ve 6 puan alarak grubu 2. tamamlayan Türkiye, zorlu rakibi Avusturya ile Leipzig Stadyumu'nda karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Avusturya Türkiye maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Son 16 turu maçı ne zaman? Muhtemel 11'ler, hakem kadrosu ve tüm detaylar haberimizde yer alacak.

AVUSTURYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

A Milli Futbol Takımı'mız, F grubundan ikinci olarak çıkarak adını son 16 turuna yazdırdı. Türkiye, Avusturya ile Leipzig Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele 2 Temmuz Salı günü saat 22:00'de oynanacak. Müsabaka TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

TRT 1 CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

F GRUBU EURO 2024 TÜRKİYE PUAN DURUMU

Türkiye'nin de içinde bulunduğu F Grubu karşılaşmalarında son maçlar tamamlandı. Gürcistan ve Çekya'yı mağlup ederek toplamda 6 puan alan Türkiye gruptan çıkmayı başararak son 16'ya kaldı. Üçüncü maç sonucunda F Grubu'nda puan durumu şu şekilde:

  1. Portekiz: 6 puan
  2. Türkiye: 6 puan
  3. Gürcistan: 4 puan
  4. Çekya: 1 puan

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