Haberler A Milli Futbol Takımı Çekya - Türkiye maçı NE ZAMAN? | Milli maç saat kaçta ve hangi kanalda? - Türkiye maçı canlı izle

Çekya - Türkiye maçı NE ZAMAN? | Milli maç saat kaçta ve hangi kanalda? - Türkiye maçı canlı izle

A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024'te en kritik maça çıkıyor. F grubu 3. maçında Türkiye, 3 puan ile 2. sırada yer alıyor. Bu müsabakada alacağımız 3 puan ile bir üst tura adımızı yazdırmamızı sağlayacak. A Milli Futbol Takımı'mız, Gürcistan'ı 3-1 yenerken, Portekiz'e 3-0 mağlup olmuştu. Milli Takım, Çekya ile Volkspark Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak ve maçta István Kovács düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Çekya - Türkiye maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2024 Salı 10:27
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Çekya - Türkiye maçı NE ZAMAN? | Milli maç saat kaçta ve hangi kanalda? - Türkiye maçı canlı izle

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Avrupa Şampiyonası heyecanla bekleniyor. A Milli Futbol Takımı'mız, Çekya ile kozlarını paylaşacak. Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024'te A Milli Futbol Takımı'mız, Gürcistan, Portekiz ve Çekya ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Çekya - Türkiye maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÇEKYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Çekya - Türkiye maçı 26 Haziran Çarşamba günü saat 22:00'da TRT 1'de canlı yayınlanacak.

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ISTVAN KOVACS DÜDÜK ÇALACAK

Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu üçüncü maçında Çekya ile karşılaşacak olan Türkiye, kazanması halinde gruptan çıkacak. Karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs yönetecek. Kovacs'ın yardımcılıklarını Vasile Marinescu ve Ovidiu Artene üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Norveç Futbol Federasyonu'ndan Espen Eskas oldu. VAR'da ise Polonya Futbol Federasyonu'ndan Tomasz Kwiatkowski görev yapacak.

TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

EURO 2024 gruplarında ilk 2 sırada yer alan takımlar son 16 turuna yükseliyor. Türkiye'nin gruptan çıkma ihtimali merak ediliyor. Türkiye, Çekya karşısında kazanırsa adını bir sonraki tura yazdıracak. Beraberlik olması halinde Portekiz'in Gürcistan karşısında kazanması beklenecek. Mağlubiyet durumunda ise diğer maçların sonuçları beklenecek.

TÜRKİYE'DE ABDÜLKERİM BARDAKCI CEZALI

Galatasaray formasıyla 2 sezondur harika performans gösteren Abdülkerim Bardakcı, Gürcistan ve Çekya maçının ardından sarı kart cezalısı durumuna düştü. Bardakcı'nın yanı sıra sakatlık yaşayan Samet Akaydin'ın durumu da belirsiz. Geçtiğimiz maçta sakatlığı sebebiyle yer alamayan Mert Günok ve İrfan Can Kahveci'nin oynayıp oynamayacağı ise maç saatinde netlik kazanacak.

EURO 2024 F GRUBU GÜNCEL PUAN DURUMU

  1. Portekiz 6 puan
  2. Türkiye 3 puan
  3. Çekya - 1 puan
  4. Gürcistan 1 puan
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