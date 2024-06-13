Türkiye aşkına

Milli Futbol Takımı, EURO 2024 F Grubu ilk maçında 18 Haziran Salı günü oynayacağı Gürcistan maçının hazırlıklarını taraftarlarımıza açık antrenman ile sürdürdü. Ayyıldızlı taraftarlarımıza açık olarak gerçekleştirilen idmana gurbetçi futbolseverlerimiz yoğun bir ilgi gösterdi. Yaklaşık 5 bin kişi kapasiteli August Wenzel Stadı'ndaki antrenmanı izlemek isteyen taraftarlar biletleri daha önce tüketmişti. Türk taraftarlar, 'Türkiye' tezahüratları ile büyük coşku yaşarken, tribünlerde Mehter Marşı da çalındı.

YER-GÖK KIRMIZI-BEYAZ

Taraftarlarımızın Türk bayraklarıyla donattığı statta, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen idman ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi. Milli Takım'da kaleci Mert Günok ve İrfan Can Kahveci, tedbir amaçlı idmana katılmadı. Zeki Çelik ise takımdan ayrı çalıştı. İdmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışan Ferdi Kadıoğlu ve Ahmetcan Kaplan da ikinci bölümde bireysel olarak hazırlıklarını sürdürdü.

SAVUNMADA TERCİHLER ARTTı

Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak'ın sakatlanması planları değiştirirken, yerlerine gelenler artı güç olacak. K.Paşa'dan geleceğin yıldız adayları arasındaki Yasin Özcan ve Braga'daki performansıyla dikkati çeken Serdar Saatçı'yla stoper bölgemiz kuvvetlendi.

YARIN AÇILIŞ MAÇI TURPİN'İN

EURO 2024, yarın başlayacak. Turnuvanın açılış maçında A Grubu'nda ev sahibi Almanya, Bayern Münih'in stadı olan Allianz Arena'da saat 22.00'de İskoçya ile karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki açılış maçını Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.

PORTEKİZ CR7'LE FARKA KOŞTU

A Milli Takım'ın EURO 2024 rakiplerinden olan Portekiz, İrlanda ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Portekiz 3-0 kazandı. Portekiz'e galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Joao Felix, 50 ve 60. dakikalarda Cristiano Ronaldo kaydetti.

EN GENÇ İKİNCİ TAKIMIZ

Ay-yıldızlılar, 25,8 yaş ortalamasıyla EURO 2024'teki 24 ekip arasında en genç ikinci takım olarak dikkati çekti. 28,2 yaş ortalamasına sahip İskoçya ise en yaşlı takım olarak göze çarptı. Grubumuzda yer alan Çekya, 25.3 ortalamayla en genç takım oldu.

TFF'nin RAMS'le sponsorluk anlaşmasında konuşan Montella, "Ufak tefek sakatlıklar var ama buna endişeyle bakmıyorum. Çünkü çok iyi temelimiz var" dedi.

Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Türkiye Futbol Federasyonu'nun RAMS'le yaptığı sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulundu. Şu anda Milli Takım'da sakatlık olup olmadığı yönünde soruya cevap veren İtalyan teknik adam, "Geniş kadroyla başladığımız günden itibaren sakatlıklarımız oldu. Sonrasında tesadüfi sakatlıklar da yaşadık. Enes Ünal, Ozan Kabak gibi. Bunlar bizi çok üzdü. Ufak tefek sakatlıklar var ama buna endişeyle bakmıyorum. Çünkü çok iyi temelimiz var" diye umut dağıttı.

AÇIĞIMIZI KAPATTIK

"Dürüst olmak gerekirse, hazırlık maçlarını seçerken çok yakın gelecekte karşılaşabileceğimiz rakipler gibi, onların seviyesinde olmasını istedik. Bu maçlarla birlikte deneyim açığını kapatmak çok önemliydi. Şu ana kadar her şeyin iyi gittiğini düşünüyorum."