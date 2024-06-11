Sürprize hazır olun

Türkıye Futbol Federasyonu Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) hayallerinin büyük olduğunu ancak maç maç ilerlemek istediklerini söyledi. Hamit Altıntop, Polonya ile oynanacak hazırlık karşılaşması öncesi yaptığı açıklamada, takımın üç etaplı toplandığını hatırlatarak, kamp dönemiyle ilgili, "Ben oyuncularımız arasında çok iyi bir takım ruhu ve aile ortamı gözlemledim. Oyuncularımız neşeli ve keyifli. Her ne kadar yorucu ve uzun bir sezon geçirseler de Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etme görevleri dolayısıyla hiçbir rehavet gözlemlemedim. Hepsi, hocamızın belirlediği 26 kişilik kadroya girebilmek için çok sıkı çalıştılar. Hocamız da oyunculara idmanlarda ciddi bir yükleme yaptı. Tabii bu normal çünkü fizik kaliteniz böylesi uluslararası turnuvalarda fark oluşturur" ifadelerini kullandı.

İLK HEDEF GRUPTAN ÇIKMAK

Altıntop, "Tarihimizde üç kez üst üste Avrupa Şampiyonası'na katılmayı ilk kez başaran bir takımımız var. İlk kez bir eleme grubunu lider tamamlayarak finallere kaldık. Bundan dolayı beklentinin büyümesi doğal. Türkiye'de zaten her zaman futbolda beklenti büyük olur. Ancak şunu unutmayalım ki son iki turnuvada gruplardan çıkamadık. O yüzden bizim bu turnuvadaki öncelikli amacımız grup etabını geçmek, maçlara tek tek konsantre olmak ve her maçımızı bir final havasında oynamak. Hayallerimiz büyük ama maç maç ilerlemek istiyoruz."

GEREKLİ DERSİ ÇIKARDIK

Altıntop, İtalya beraberliği öncesinde alınan Macaristan ve Avusturya yenilgilerinden dersler çıkarıldığını belirterek, "Türk Milli Takımı'nın hedefi sahaya çıktığı her maçı kazanmaktır. Çoğu zaman dersler galibiyetlerden değil, yenilgilerden alınır. Biz bu maçlardan gerekli dersi çıkardık. Mağlubiyetlerin turnuva yerine bu maçlarda yaşanması çok daha hayırlı oldu" değerlendirmesinde bulundu. Altıntop'un favorileri ise; Fransa ve İngiltere...

ŞANSIMIZ ÇOK YÜKSEK

"Öncelikli hedefimiz kesinlikle gruplardan çıkmak" diyen Altıntop, "İlk rakibimiz Gürcistan, tarihinde ilk defa büyük turnuva tecrübesi yaşayacak. Dolayısıyla çok büyük bir beklenti içerisinde değiller ve kaybedecek hiçbir şeyleri yok. Bunu, kendimiz açısından bir tehlike olarak görmeliyiz. Bizim için en zor karşılmaşma, açılış maçı olacak. Portekiz, futbolcu kalitesiyle ve tarihsel başarılarıyla turnuvanın favorilerinden biri. Çekya da Avrupa şampiyonalarına sürekli olarak katılım sağlayan ve bu bakımdan ciddiye alınması gereken bir rakip. Ben gruptan çıkma şansımızı çok yüksek görüyorum" dedi.

ARDA GÜLER İSMİNİ ALTIN HARFLERLE YAZDIRACAK

Altıntop, milli takımın genç yıldızlarından Arda Güler hakkında, "Arda, Türk futbol tarihinin en yetenekli oyuncularından biri. İsminin futbol tarihine altın harflerle yazılacağına ve Arda'nın milli takımımıza çok uzun yıllar başarıyla hizmet edeceğine inanıyorum. Yerli-yabancı tüm futbolseverlerin takdirini ve sevgisini bu genç yaşında kazanması bizi çok daha mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.