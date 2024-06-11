Nefesi yetmedi

Milliler, EURO 2024 oncesi son hazırlık macında konuk olduğu Polonya'ya 2-1 yenildiler... Maca tutuk başlayan milliler, 12'nci dakikada Samet'in hatasında golu yedi. Samet'in kafayla indirdiği topu kapan Lewandowski defansın arkasına sarkan Swiderski'ye attı. O da ilk yarının skorunu belirledi: 1-0.

BARIŞ ATEŞLEDİ AMA

İkinci yarıya Arda ve Barış'ı alarak daha etkili başlayan A Milliler, ust uste geliştirdikleri ataklarla gol aradı. 55 ve 63'te kaleci Szczesny'e takılan Barış, 77'de Kenan Yıldız'ın pasında beraberliği sağladı. 79'da Barış'ın baskı yaptığı Szczesny'den topu kapan Kerem, boş kaleye gonderdi, ust direğe takıldı. 90'da Zalewski 2-1 yaptı.

HAKEMLERE SİTEM

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktoru Vincenzo Montella, Polonya macını değerlendirirken hakemlere sitem etti. İtalyan hoca, "Tabii ki eleştireceğimiz yerler var. Şunu da eklemek lazım, hazırlık macı diye hakemler hata yapmaya devam ederse, zarar verirler. İkinci golde, rakibimiz tacı 15 metre onden atıyor. Bu ilk defa olmuyor. Bunları geliştirmeleri gerekiyor. Turnuvada boyle şeylerin olmamasını diliyorum" şeklinde konuştu.

SEMİH İLK 11'DE ÇIKTI

Teknik direktör Montella, son İtalya maçında olduğu gibi yine 7 farklı isimle Polonya karşısında sahaya çıktı. Sakatlıkları bulunan Zeki ve Ahmetcan kadroda yer almazken, Semih Kılıçsoy ilk11'de sahaya çıktı. Yasin Özcan kadroya girerken; Mert, Samet, Salih Özcan, İrfan Can, İsmail, Kerem ve Orkun ilk 11'deydi.