Aile gibiyiz

A Milli TAKIM Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, bugünkü Polonya maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Montella, "Ben genelde geçmişe değil şimdiye ve geleceğe bakarım. Hazırlanırken de 'full' konsantrasyonla hazırlandık. Birlikte zaman geçirdikçe bir aile olduk ve bu duyguyu sahaya yansıtacağız. Şampiyonaya bu mentalite ile hazırlandık" dedi. İtalyan hoca ayrıca "Sadece 11 futbolcu ile tüm maçları oynayabilecek bir düzen kalmadı. Polonya maçında bazı oyuncularımızı dinlendireceğiz" diye konuştu.

'ARDA SAĞDA OYNAYABİLİR'

Montella, Arda Güler ile ilgili "İki pozisyonu da oynayabilecek bir futbolcumuz. Son zamanlarda genelde sağ kanat oynadı. Bizim oyun sistemimize göre kanatlarımızı çok fazla geriye gelmelerini istemiyoruz ve çok fazla koşturmuyoruz. O pozisyonda rahatça oynayabileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullanırken, ayrılan oyuncularla ilgili "Seçerken çok zorlandım. Kararları istatistiklere bakarak almadım. Bazı oyuncuların sosyal medya paylaşımlarını gördüm ve hoşuma gitti. Bayrağa olan bağlılıklarını ilettiler" şeklinde konuştu.

SAMET İDDİALI

Basın toplantısında konuşan Samet Akaydin, "Şu anda takım arkadaşlarımız ve ben elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz" dedi. Samet, sakatlanan Ozan Kabak ve Çağlar Söyüncü için takım olarak çok üzüldüklerini de söyledi.