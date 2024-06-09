Ana hedef belli

Kerem Aktürkoğlu, EURO 2024'te ana hedeflerinin gruptan çıkmak olduğunu söyledi: "Önce küçük hedefleri aştıktan sonra bu hedeflere ilerlemek bence daha mantıklı. Çünkü kendimizi baskı altına soktuğumuzda istediğimi performansı sahaya yansıtamayız. Çok kaliteli bir takımız ama doğrudan final hedefi koyarsak çok büyük baskı altına alır bizi. Grupları geçebilmek ana hedefimiz.

EN ZOR MAÇ GÜRCİSTAN

Grupta favori tabii ki Portekiz ama bence bizim en zor maçımız Gürcistan karşılaşması olacak. Hem ilk maçımız hem de Gürcistan'ın Avrupa şampiyonası deneyimi yok. Tecrübesiz takımlar ama kaybedecek bir şeyleri yok. Gürcistan maçından sonra Portekiz, Çekya maçlarını düşünmeliyiz. İşin içinde Ronaldo olunca... İtalya ile final oynamak isterim. Almanya ile de hangimiz ev sahibiyiz karşılaşması yapmak güzel olabilir."