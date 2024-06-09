A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella: Arda Güler'in oynayacağı pozisyon...

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 öncesi hazırlık maçında Polonya ile karşı karşıya gelecek. Milli takımda teknik direktör Vincenzo Montella ve Samet Akaydın basın toplantısı düzenledi. İtalyan çalıştırıcı Arda Güler'in oynayacağı pozisyon hakkında konuştu.

MONTELLA'NIN AÇIKLAMALARI;

Vincenzo Montella: Futbolcularımızın hepsi oynayacak kapasitede. Sadece 11 futbolcuyla bütün maçları oynayacağınız bir futbol kalmadı. Planlarınızı yaparken 16 futbolcu üzerinden yapmanız gerekiyor.

"Arda Güler iki pozisyonda oynayabilen bir oyuncumuz. Bizim oyun sistemimize göre de sağ kanat pozisyonunda çok rahat oynayabilir." ifadelerini kullandı.

"BAYRAĞA OLAN BAĞLILIKLARINI İLETTİLER"

Vincenzo Montella: "Ayrılan oyuncuları seçerken çok zorlandım. Hocalar bazı kararlar almak zorunda. İstatistiklere bakarak almıyoruz o kararları, o zaman hocanın burada işi yok. Geleceğe yönelik bir oyuncuyu kadronuza katarken, bazı dengeleri gözetmeniz gerekiyor. Doğru özelliklerin bir karışımını yapmak zorundayız. Genç oyuncuları kadroya kattığımızda denge bozuluyor mu, bu önemli. Bazı oyuncularımızın sosyal medya paylaşımlarını gördüm ve benim hoşuma gitti. Bayrağa olan bağlılıklarını ilettiler." dedi.