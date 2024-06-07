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Kadroda son gün

Vincenzo Montella, A Milli Takımımız’dan 9 futbolcuyu çıkartarak EURO 2024’e katılacak 26 kişilik nihai kadroyu bugün belirleyecek

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2024 Cuma 06:50
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Kadroda son gün

EURO 2024'e sayılı günler kala milli takımların nihai kadroları bugün belirlenecek. Teknik direktörümüz Vincenzo Montella'nın kararıyla bugün milli takımın geniş kadrosundan 9 futbolcu çıkartılacak ve 26 kişilik kadro UEFA'ya bildirilecek. Öte yandan Ay-Yıldızlılar, EURO 2024 öncesi son hazırlık maçında Polonya'yla karşılaşacak. Milli Takımımız, 10 Haziran Pazartesi günü deplasmandaki özel maç için İtalya'dan Polonya'ya geçti. A Milli Takım'la birlikte kamp yapacak Ümit Milli Takım da Polonya'ya geldi.

TFF'DEN ÖZEL SİTE

TFF, A Milli Futbol Takımı'nın mücadele edeceği EURO 2024 için özel internet sitesi hazırladı. Kullanıcılar, EURO 2024 boyunca A Milli Takım'a dair tüm gelişmelerin kolaylıkla takip edilebileceği siteye, 'https://www.tff.org' adresinden ulaşabilecek.

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