Haberler A Milli Futbol Takımı A Milli Futbol Takımı'nın Polonya maçı hazırlıkları sürüyor

A Milli Futbol Takımı'nın Polonya maçı hazırlıkları sürüyor

A Milli Futbol Takımı, 10 Haziran Pazartesi günü Polonya ile deplasmanda yapacağı özel maçın hazırlıklarına devam etti.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2024 Cuma 19:18
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
A Milli Futbol Takımı'nın Polonya maçı hazırlıkları sürüyor

Opalenica kasabasında teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu.

İdman, salonda mobilizasyon ve kuvvet çalışmalarıyla başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular, koşu çalışması yaptı. İki gruba ayrılan futbolcular top kapma çalışması gerçekleştirdi.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Polonya maçının taktik çalışmasının yapıldığı belirtildi.

Ümit Milli Takım kadrosunda bulunan Bertuğ Yıldırım ve Enis Destan da antrenmana katıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da idmanı izledi.

Bugün doğum günü olan Cenk Tosun için antrenman öncesinde kutlama yapıldı.

F.Bahçe'ye Premier Lig'den orta saha!
3 transfer birden! Mourinho'dan G.Saray'a dev çalım
DİĞER
Gelmiş geçmiş en zengin futbolcu: Ne Messi, Ne de Ronaldo! Listeye o isim damga vurdu
Başkan Erdoğan'dan 28 Şubat artıklarına uyarı: O günler geride kaldı | Milli Eğitim Akademisi geliyor
Barış Alper'den transfer sözleri! Hayalini açıkladı
Ancelotti'den Arda için flaş karar! Mbappe sonrası...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Türkiye - Portekiz EURO 2024 maçı ne zaman?
Türkiye - Gürcistan EURO 2024 maçı ne zaman?
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | 2024 TYT-AYT-YDT sınav sonuçları ne zaman?
YKS'YE OJEYLE GİRİLİR Mİ? | 2024 YKS oje yasak mı, serbest mi?
YKS GİRİŞ BELGESİ RENKLİ Mİ OLMALI? | 2024 YKS giriş belgesi siyah beyaz olur mu?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
A Milliler'in Polonya maçı hazırlıkları sürüyor A Milliler'in Polonya maçı hazırlıkları sürüyor 19:18
G.Saray Okan Buruk'u KAP'a bildirdi! İşte alacağı maaş G.Saray Okan Buruk'u KAP'a bildirdi! İşte alacağı maaş 19:11
Gazze ve Doğu Türkistan unutulmadı! Gazze ve Doğu Türkistan unutulmadı! 18:56
3 transfer birden! Mourinho'dan G.Saray'a dev çalım 3 transfer birden! Mourinho'dan G.Saray'a dev çalım 18:51
Ampute Milli Takımı finalde! Ampute Milli Takımı finalde! 18:11
Barış Alper'den transfer sözleri! Hayalini açıkladı Barış Alper'den transfer sözleri! Hayalini açıkladı 17:56
Daha Eski
Eczacıbaşı, Aybüke Özel ile sözleşme yeniledi! Eczacıbaşı, Aybüke Özel ile sözleşme yeniledi! 16:30
Premier Lig'den tarihe geçecek hamle! Premier Lig'den tarihe geçecek hamle! 16:28
Etnospor'da "Azerbaycan-Karabağ at gösterisi" büyük ilgi gördü Etnospor'da "Azerbaycan-Karabağ at gösterisi" büyük ilgi gördü 16:27
Ancelotti'den Arda için flaş karar! Mbappe sonrası... Ancelotti'den Arda için flaş karar! Mbappe sonrası... 16:06
Kerem'e sürpriz talip! Real Sociedad sonrası... Kerem'e sürpriz talip! Real Sociedad sonrası... 15:42
Tadic'i şaşırtan transfer! Kavga ettiği yıldız geliyor Tadic'i şaşırtan transfer! Kavga ettiği yıldız geliyor 15:42