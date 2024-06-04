Gel bakalım İtalya

EURO 2024 hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımımız, özel maçta bugün İtalya ile deplasmanda karşılaşacak. Bologna'da Renato Dell'Ara Stadyumu'nda yapılacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan yayınlanacak. Milliler, Mart ayında oynadığı son iki hazırlık maçında Macaristan'a 1-0, Avusturya'ya da 6-1 kaybetmişti. Ay-yıldızlılar, EURO 2024 öncesindeki son hazırlık maçını 10 Haziran'da deplasmanda Polonya ile oynayacak. Milli Takım, İtalya ile bugüne kadar 15 randevuda 4 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı. Şampiyonlar Ligi Finali dolayısıyla milli takım kampına İtalya'da katılacakları açıklanan Arda Güler ve Salih Özcan'ın maç kadrosunda yer alması beklenmiyor.

16 MAÇTA GALİBİYET YOK

A Milli Takımımız, İtalya'yla tarihindeki 16. karşılaşmasına bugün çıkacak. Türkiye, Çizme'de ilk galibiyetini elde etmek için kozlarını paylaşacak. 3'ü (B) milli takım olmak üzere 15 maçta 4 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadık.

625. MAÇIMIZ

İtalya ile karşılaşacak A Milli Takım, tarihindeki 625. maça çıkacak. Ay-yıldızlılar, 341'i resmi, 283'ü özel toplam 624 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 242 galibiyet, 147 beraberlik ve 235 yenilgi yaşadı.

Türkiye; EURO 20224'te Portekiz, Gürcistan ve Çekya'nın da yer aldığı F Grubu'nda. B Grubu'ndaki İtalya'nın rakipleri ise İspanya, Hırvatistan ve Arnavutluk.

MEHMET BÜYÜKEKŞI: MORALİMİZ YERİNDE

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, İtalya'ya hareket etmeden önce havalimanında açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, "Oyuncularımızın ve teknik ekibimizin moralleri yerinde. Hedef Avrupa Şampiyonası'nda öncelikle gruptan çıkabilmek. Gruptan çıktıktan sonra daha ileriye gidebilmek" değerlendirmesinde bulundu.

ADAY KADRODA 5 DEĞİŞİKLİK VAR

Enes Ünal ve Çağlar Söyüncü sakatlıkları nedeniyle çıkarıldı. Bertuğ Yıldırım ise Ümit Milli Takım'a gönderildi. İskoçya maçı için Ümitlerdeki Doğan Alemdar ve Ahmetcan Kaplan da İtalya maçı sonrası dönecek.

FERDİ KATILMADI

A Milli Takım, İtalya maçı öncesi Türkiye'deki son çalışmasını yaptı. Montella'nın daha çok taktik çalışmalar üzerinde durduğu idmana hafif sakatlığı bulunan Ferdi Kadıoğlu, tedbir amaçlı olarak katılmadı.

DEV RANDEVUDA AR TEKNOLOJİSİ

A Milli Futbol Takımı'nın İtalya maçı, Artırılmış Gerçeklik (AR) teknolojisiyle izlenebilecek. TFF, futbolseverlerin AR teknolojisinden faydalanabilmelerini sağlayacak ücretsiz uygulama hesabını da duyurdu.

TÜRKIYE ÇOK GÜÇLÜ BIR TAKIM

İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Luciano Spaletti, Türkiye'nin çok güçlü bir takım olduğunu ve zor bir hazırlık maçı oynayacaklarını söyledi. Montella'yı çok iyi tanıdığını belirten Spalletti, "Futbolcu olarak da hoca olarak da çok akıllı. Adana Demirspor'da da çok başarılı oldu. Kalitesini gösterdi orada. Türkiye de çok kaliteli bir takım. Orta sahada ve ileride çok hızlı hücum oyuncuları var. Büyük takımlarda oynayan futbolculara sahip. Daha önce önemli takımları yendiler. Gayet zor bir maç" diye konuştu.

MONTELLA'YLA 7. MAÇ

Türkiye, Montella'yla yedinci maçına İtalya karşısında çıkacak. Montella, kendi ülkesine karşı ilk kez Türkiye'nin başında görev alacak. Ay-yıldızlılar, Montella'yla 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi aldı.

SON MAÇ KONYA'DA

İki ülke A milli futbol takımları, son kez iki yıl önce Konya'da karşılaştı. İtalya, ilk yarısını da 2-1 önde kapattığı mücadeleyi 3-2 kazandı. Milli takımın golleri Cengiz Ünder ve Serdar Dursun'dan geldi

İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ:

İtalya: Donnarumma, Darmian, Buongiorno, Bastoni, Cambiaso, Barella, Jorginho, Dimarco, Pellegrini, Raspadori, Retegui.

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Kaan, Cenk, Hakan, Salih, İrfan Can, Yunus, Kenan, Barış.