Şansımız yüksek

Milli futbolcularımız Kaan Ayhan ve Ferdi Kadıoğlu, EURO 2024'te taraftar desteğinin kendilerini yukarı çekeceğini söyledi. Ayhan, "EURO 2024'te başarılı olmak için toplandık. Takımın motivasyonunu, havasını pozitif tutmamız gerek. Bunun için hepimiz elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz. Arkadaşlık ve aile duygusuyla başarılı bir turnuva için hazırlanıyoruz. Vatandaşlarımızla, milletimizle başarılı bir turnuva planlıyoruz. Dortmund benim kapımın önü sayılır. Bu yüzden iyi hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

TAKIMDAŞ OLMALIYIZ

EURO 2024'te başarı için aile ortamına ihtiyaç olduğunu vurgulayan Kadıoğlu da "Ligdeki rekabeti bitirdik ve tamamen milli takıma odaklandık. EURO 2024'te en iyi mücadele için çok iyi çalışıyoruz. Takımdaşlığı oluşturmalıyız. Çok genç bir kadroyuz ama çok deneyimli futbolcularımız var. EURO 2024'te zorlu mücadeleler olacak. En zor maçımız ilk karşılaşma olacak. Gürcistan'la oynayacağımız ilk maçın çok önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Kaan Ayhan: Grupta büyük bir şansımız olduğunu düşünüyorum. İyi oynadıkça pozitif sonuçlar alacağız. Bazı faktörler rakibe de bağlı. Ancak gruptaki 3 maçta alacağımız sonuçlar tamamen bizim elimizde

MiLLi TAKIM'DA ENES ŞOKU!"

Sol ayak başparmağı kırılan Enes Ünal'ın EURO 2024 aday kadrosundan çıkarıldığı açıklandı. Önceki akşamki idmanda aldığı darbenin ardından muayene ve tetkikleri yapılan Ünal'ın sol ayak başparmağında kırık tespit edildi. Tam olarak iyileşmeyeceği belirlendiğinden geniş kadrodan çıkarıldı.