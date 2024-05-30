Haberler A Milli Futbol Takımı EURO 2024'e katılacak A Milli Futbol Takımı'na uğurlama yemeği düzenlendi

EURO 2024'e katılacak A Milli Futbol Takımı'na uğurlama yemeği düzenlendi

Almanya'da 14 Haziran-14 Temmuz'da düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) katılacak A Milli Futbol Takımı için uğurlama yemeği düzenlendi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2024 Cuma 00:46
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EURO 2024'e katılacak A Milli Futbol Takımı'na uğurlama yemeği düzenlendi

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva'da bulunan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen organizasyona TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile yönetim kurulu üyeleri, A Milli Takım'ın oyuncuları ve teknik ekibi ile ay-yıldızlıların sponsorluğunu üstlenen firmaların üst düzey yöneticileri katıldı.

Başkan Büyükekşi, yaptığı açıklamada, A Milli Takımı uğurlamak için bir araya geldiklerini belirterek, "Almanya'da düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası bizim için çok farklı bir turnuva olacak. Avrupa'dan ve Türkiye'den vatandaşlarımızın yoğun ilgisiyle ev sahibi gibi sahaya çıkacağız. Teknik direktörümüz Montella'yı göreve getirdikten sonra FIFA dünya sıralamasında yükselişe geçen A Milli Futbol Takımımızın bu çıkışının Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da devam edeceğine inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.

Milli takımdan beklentilerin yüksek olduğuna vurgu yapan Mehmet Büyükekşi, "Her biriniz bizim için çok özelsiniz. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olarak başarılarınızın yükselerek devam edeceğine yürekten inanıyorum. Yolunuz açık olsun. Güle güle gidin, tüm Türkiye'nin yüzünü güldürün. En büyük Türkiye." şeklinde konuştu.

Organizasyonda müzik grubu Kolpa ile komedyen ve oyuncu Doğu Demirkol da sahne aldı.

EURO 2024 hazırlıklarına Riva'da devam eden A Milli Takım, 3 Haziran'da İtalya'ya gidecek. Türkiye, 4 Haziran'da İtalya ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

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