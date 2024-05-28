Haberler A Milli Futbol Takımı 85 milyon teknik adam var

85 milyon teknik adam var

Montella: EURO 2024 gibi turnuvalarda 85 milyon teknik adam oluyor. Bizi gülümsetse de elbette sahadaki seçimlerde özgür olacağım.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2024 Salı 06:50
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85 milyon teknik adam var

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, EURO 2024'te çok büyük sorumluluk hissettiklerinin altını çizdi. Montella, "Türkler tüm kalpleriyle bize destek verecekler. Hepimiz çok büyük sorumluluk hissediyoruz, elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve ülkemize gurur vereceğiz. Bir İtalyan olarak Avrupa Şampiyonası gibi büyük etkinliklerde tüm ülkenin tek bayrak altında birleştiğini biliyorum. Çok büyük bir aidiyet duygusu var, biz de bunu sahaya taşıyacağız. EURO 2024 gibi turnuvalarda 85 milyon teknik adam oluyor. Bu bizi gülümsetse de elbette sahadaki seçimlerde özgür olacağım. Profesyonellik, sorumluluk ve kalbimi koyarak bu görevi yapacağım. Çok heyecanlı ve motiveyim" dedi.

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