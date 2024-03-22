Macaristan 1 - 0 Türkiye (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Almanya'da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Futbol Takımı'mız, özel maçta deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya geldi.

Puskas Arena'da oynanan karşılaşmayı 1-0 ev sahibi takım kazandı.

Macaristan'a galibiyeti getiren golü 48. dakikada penaltıdan Dominik Szoboszlai kaydetti.

Öte yandan illi takım tercihini Türkiye'den yana yapan genç yıldız Can Uzun, karşılaşmanın 77. dakikasında Kenan Yıldız'ın yerine oyuna dahil olarak milli formayı ilk kez sırtına geçirmiş oldu.

Ay-Yıldızlılar, bu milli aradaki ikinci hazırlık maçında 26 Mart Salı günü Viyana'da Avusturya ile karşılacak. Ernst-Happel Stadyumu'ndaki mücadele saat 22.45'te başlayacak.