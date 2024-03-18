Haberler A Milli Futbol Takımı Avusturya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Milli maç izle

Avusturya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Milli maç izle

A Milli Futbol Takımı'mız, Euro 2024 öncesinde kritik 2 hazırlık maçına çıkacak. Macaristan ve Avusturya ile hazırlık maçında genç yeteneklerin sahada yer alması bekleniyor. Türkiye, Avusturya ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Avusturya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2024 Pazartesi 13:40 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2024 Pazartesi 13:40
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Avusturya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Milli maç izle

Avusturya - Türkiye maçını canlı takip etmek için tıklayın...

A Milli Futbol Takımı'mız ile Avusturya, EURO 2024 öncesi hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Avusturya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AVUSTURYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Avusturya - Türkiye maçı 22 Mart Cuma günü saat 22:45'te TRT 1'de canlı yayınlanacak.

AVUSTURYA - TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE

TÜRKİY A MİLLİ FUTBOL TAKIMI ADAY KADRO

Kaleci: Mert Günok, Muhammed Şengezer, Okan Kocuk, Uğurcan Çakır

Defans: Mert Müldür, Zeki Çelik, Ahmetcan Kaplan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Cenk Özkacar, Ferdi Kadioğlu

Orta Saha: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy, Abdülkadir Ömür, Arda Güler, Can Uzun, Enes Ünal, Kenan Yıldız, Yusuf Yazıcı

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