Gözlerinizden öpüyorum

Milli Takım'ın grup lideri olarak turnuva bileti almasının ardından Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, soyunma odasına inip ay-yıldızlıları kutladı. Burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da telefonla bağlanarak millileri tebrik etti. Erdoğan, "Almanya'da zaten kendi sahamızda gibi oynayacağız. Almanya ile yaptığımız hazırlık maçında oradaki seyircilerimizin desteğiyle nasıl adeta kendi sahamızda oynar gibi oynadıysak, şimdi şampiyonluğa giderken de bu imkanı yakalayacağız" dedi.

TOPU KÖŞEYE GÜZEL BIRAKTIN

Maçın ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Uğurcan Çakır ile konuşan Erdoğan, sağlık durumunu sorduğu milli kaleciye "Allah şifalar versin" diyerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Sonrasında milli kaleci Altay Bayındır ile görüşen ve kendisini tebrik eden Erdoğan, A Milli Takım'ın penaltıdan beraberlik golünü atan Yusuf Yazıcı için de "Gayet güzel bir şekilde köşeye topu bıraktı" ifadelerini kullandı. Erdoğan, son olarak "Tüm arkadaşları gözlerinden öpüyorum" dedi.

ÇOK MUTLU, ÇOK GURURLUYUZ

A Milli Futbol Takımı, dün İstanbul'a geldi. Ay-yıldız kafile, İstanbul Havalimanı'ndan kendileri için ayrılan araçlarla ayrıldı. TFF Başkanı Mehmet Büşükekşi burada yaptığı açıklamada "Çok mutlu, gururlu ve sevinçliyiz" dedi ve ekledi: EURO 2024 için 50 bin milli takım forması siparişi verdik. İnşallah tüm milletimizin duaları bizimle orada. Daha büyük başarıları hedefliyoruz. Buna inanıyorum. Bu güç bizde var.

KURA ÇEKİMİ 2 ARALIK'TA

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz arası düzenlenecek EURO 2024 kura çekimi 2 Aralık'ta Hamburg'da gerçekleştirilecek. Şampiyona açılış maçı Allianz Arena'da olacak. EURO 2024'te 24 takım 4'erli 6 grupta mücadele edecek

YENİLGİSİZ MONTELLA

Milli takım, Kuntz'un yerine göreve gelen Vincenzo Montella yönetiminde çıktığı ilk maçta deplasmanda Hırvatistan'ı yendi. Böylece Türkiye, puanını 13'e yükseltti ve grupta liderliğe yükseldi. A Milli Takım, İtalyan teknik adamla oynadığı ikinci maçta ise Konya'da Letonya'yı 4-0 yenip, D Grubu'nda EURO 2024'e katılma hakkını elde eden ilk takım oldu. Milli takım, son maçında Galler ile deplasmanda 1-1 kalarak, grubu lider tamamladı. Özel maçta da Almanya'yı 3-2 devirdi.

MONTELLA'NIN ABİSİ RAHATSIZLANDI

Milli Takım'ın Türkiye'ye dönüşünde kafileyi taşıyan uçak, Vincenzo Montella'nın abisinin rahatsızlığı nedeniyle Almanya'nın Münih kentine indi. TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve Montella'nın, Emanuele Montella'nın muayenesine refakat etmek için uçaktan ayrıldığı aktarıldı.

HEM ATTIK HEM TUTTUK

Türkiye, EURO 2024 yolunda oynadığı 8 maçta 14 kez fileleri havalandırırken, kalesinde ise 7 gol gördü. Milli takım attığı 14 golün 9'unu evinde, 5'ini ise deplasmanda kaydetti. A Milli Takım'ın, 8 grup maçında attığı 14 gol 12 farklı isimden geldi. Milli takım kaydettiği gollerin 5'ini sağ ayak, 5'ini sol ayak ve 4'ünü de kafa vuruşuyla buldu. Türkiye grup maçlarını kırmızı kart görmeden tamamladı. Ay-yıldızlı oyuncular 8 maçta toplam 27 kez sarı kart gördü.