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Savaşçı Bardakcı
Türkiye'nın son maçlarda en etkili ismi Abdülkerim Bardakcı oldu. Almanya maçının yıldızlarından olan tecrübeli savunma oyuncusu, Galler deplasmanında da müthiş bir performans sergiledi. 29 yaşındaki futbolcu, Adalılara geçit vermedi. Ay-yıldızlıların hocası Vincenzo Montella karşılaşma sonunda Abdülkerim'i övdü. Birlikte EURO 2024'te önemli işler yapacaklarını söyledi.
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