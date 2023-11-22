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Samet: Mutluyuz
Vincenzo Montella ile birlikte yeniden A Milli Takım'a dönen Samet Akaydin maç sonunda şunları söyledi: "Çok mutluyuz. Tarihimizde ilk defa lider olarak gidiyoruz. Almanya gibi bir maçtan buraya gelmek zorlu oldu. İyi bir karakter koyduk. Çok istedik lider gitmeyi. İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda daha iyisini yapacağız. Kendimize güvenimiz yüksek"
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