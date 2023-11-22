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İlk defa gol attık

Türkiye, Galler ile daha önce deplasmanda oynadığı 3 karşılaşmada fileleri sarsmayı başaramamıştı. Bu mücadelelerde 2 yenilgi, 1 beraberlik elde etmişti. Gol şanssızlığımız dün sona erdi. Kenan Yıldız oyuna girdikten kısa süre sonra penaltı kazandırdı. Meşin yuvarlağın başına geçen Yusuf Yazıcı kaleci Ward ile topu ayrı köşelere yolladı. Böylece Galler'e dış sahada ilk golümüzü attık.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2023 Çarşamba 06:50
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İlk defa gol attık
Türkiye, Galler ile daha önce deplasmanda oynadığı 3 karşılaşmada fileleri sarsmayı başaramamıştı. Bu mücadelelerde 2 yenilgi, 1 beraberlik elde etmişti. Gol şanssızlığımız dün sona erdi. Kenan Yıldız oyuna girdikten kısa süre sonra penaltı kazandırdı. Meşin yuvarlağın başına geçen Yusuf Yazıcı kaleci Ward ile topu ayrı köşelere yolladı. Böylece Galler'e dış sahada ilk golümüzü attık.
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