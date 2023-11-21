TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Galler maçının ardından konuştu! "Hayalimizi gerçekleştirdik"

A Milli Takım, EURO 2024 Elemeleri D Grubu son maçında deplasmanda Galler ile 1-1 berabere kaldı ve turnuvaya lider olarak gitmeyi başardı.

Bu maçın ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıklamalarda bulundu.

İŞTE MEHMET BÜYÜKEKŞİ'NİN AÇIKLAMALARI:

Grup lideri olarak bitiriyoruz. Bizim için çok önemli. Önemli olan Almanya'da başarılı olmak diyoruz. Takım olarak buna inandık. Hayalimizi gerçekleştirdik. Bütün teknik ekibe, futbolculara çok teşekkür ediyorum. Almanya'daki zaferden sonra da bu da bizim için çok önemli. Önemli olan bundan sonra daha büyük başarılara koşabilmek. İnşallah haziran ayında tüm milletimizi orada sevindirmek istiyoruz. Bizi destekleyen tüm milletimize çok teşekkür ediyoruz. Bu grup birinciliğini milletimize armağan ediyoruz. En büyük Türkiye diyorum.