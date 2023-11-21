Galler Türkiye maçı CANLI İZLE

A Milli Takım, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda son viraja girdi.
Turnuvaya katılımı garantileyen Bizim Çocuklar, Galler ile Cardiff Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.
Vincenzo Montella'nın öğrencileri grubunu lider tamamlayabilmek adına puan veya puanlar için sahada.
Bu heyecan dolu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
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GALLER - TÜRKİYE MAÇI 11'LERİ
Galler: Ward, Roberts, Rodon, Lockyer, Davies, Williams, Ampadu, James, Wilson, Broadhead, Johnson
Türkiye: Uğurcan, Ferdi, Samet, Abdülkerim, Cenk Özkacar, Salih Özcan, İsmail Yüksek, Abdülkadir, Yusuf Sarı, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz
GALLER TÜRKİYE MİLLİ MAÇI İÇİN SLOVEN HAKEM
Cardiff kentinde bulunan Cardiff City Stadyumu'da 21 Kasım Salı günü oynanan ve TSİ 22.45'te başlayan müsabakayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Matej Jug yönetiyor. Jug'un yardımcılıklarını Matej Zunic ve Manuel Vidali yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Martin Matosa. Müsabakada Nejc Kajtazovic VAR, Alen Borosak ise AVAR olarak görev yapıyor.