Vincenzo Montella'dan Kenan Yıldız sözleri! "Beni heyecanlandıran bir futbolcu"

A Milli Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve futbolculardan Cenk Özkaçar Galler maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

MONTELLA'NIN SÖZLERİ

Vincenzo Montella: "Buraya en iyi şekilde hazırlanarak geldik. Buraya lider geldik, lider olarak dönmek istiyoruz. Rakibimiz evinde iyi oynayan bir takım. Her şeye hazırlıklı geldik. Tarihimizde henüz başaramadık lider çıkmayı. İlk defa gruptan lider çıkmak istiyoruz."

"KADRO DEĞİŞEBİLİR"

Rotasyon hakkında konuşan Montella, "Kadroya 29 futbolcu çağırdık. Bazı sakatlıklar oldu ama buraya gelen her futbolcu 11'de oynayabilecek durumda. Maçtan maça kadro değişebilir. Rakibin özelliklerine göre bir 11 çıkarabiliriz." dedi.

"BENİ HEYECANLANDIRAN BİR FUTBOLCU"

"Kenan Yıldız, büyük potansiyele sahip bir futbolcu. Farklı bir kariyere alışması ve başarıyı yönetmesi gerekiyor. Çünkü bundan sonra farklılık gösterecek, herkesin beklentileri daha yüksek olacak. Beni heyecanlandıran bir futbolcu."

"GENÇ BİR TAKIMIZ"

"Kadro seçimi yapacağım zaman hem şimdiyi hem de geleceğe bakıyorum. Altay ve Rıdvan şu anda takımlarında süre almıyorlar ama eminim zamanla süre alacaklardır. Yaş ortalaması olarak çok genç bir takım olabiliriz. Doğru bir karışımla daha iyi olabilirsiniz. Genele baktığınızda kazanan ve başarı yakalayan takımlar 24, 25, 26 yaş ortalamasında oluyor."

"OYUNCULARA İNANDIM"

Milli Takım'a gelme sürecinden bahseden İtalyan çalıştırıcı, "Bu takıma ve oyunculara inandığım için Milli Takım'a geldim. Bu kadar genç bir takım olmasına rağmen, ne kadar büyük işler yapabileceklerini biliyoruz. Çok çalıştık ve oyuncularımızın kalitelerini ortaya çıkarabildik. Bunun en büyük nedeni oyuncuların öğrenme iştahları ve istekleriydi." dedi.

"TEK PLANIMIZ KAZANMAK"

"Maçların süresi artık 100 dakika. Hırvatistan maçını da seyrettim. Biraz çekingen bir oyunları vardı. Hesabı ancak son 5 dakikada yapabilirsiniz. Her planı uygulayacağız. Yarın için tek planımız maçı kazanmak."

"SACHA VE GEDSON..."

Vincenzo Montella: "Sacha için spekülasyonları duymuştum. Gedson'u ilk kez duyuyorum. Bir futbolcunun Türk olması için 5 sene oynaması gerekiyor. Aslında bunun cevabı ortada. Kalbi Türkiye ile atan her futbolcuyu kucaklayacağız. Ben de yabancıyım ama kalbim Türkiye ile atıyor."

CENK ÖZKAÇAR: SOL BEK UZAK OLDUĞUM POZİSYON DEĞİL

Cenk Özkaçar: "Sol bek uzak olduğum bir pozisyon değil. Bana görev verilen her pozisyonda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışan bir oyuncuyum. Bizim için çok önemli bir maç, lider geldik ve buradan lider ayrılmak istiyoruz. Buraya kazanmak için geldik."