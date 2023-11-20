Haberler A Milli Futbol Takımı Vincenzo Montella'dan Kenan Yıldız sözleri! "Beni heyecanlandıran bir futbolcu"

Vincenzo Montella'dan Kenan Yıldız sözleri! "Beni heyecanlandıran bir futbolcu"

A Milli Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galler maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Tecrübeli teknik adam, Almanya maçında etkili performans sergileyen Kenan Yıldız hakkında konuştu. İşte Montella'nın sözleri...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2023 Pazartesi 20:51 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2023 Pazartesi 21:26
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Vincenzo Montella'dan Kenan Yıldız sözleri! "Beni heyecanlandıran bir futbolcu"

A Milli Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve futbolculardan Cenk Özkaçar Galler maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

MONTELLA'NIN SÖZLERİ

Vincenzo Montella: "Buraya en iyi şekilde hazırlanarak geldik. Buraya lider geldik, lider olarak dönmek istiyoruz. Rakibimiz evinde iyi oynayan bir takım. Her şeye hazırlıklı geldik. Tarihimizde henüz başaramadık lider çıkmayı. İlk defa gruptan lider çıkmak istiyoruz."

"KADRO DEĞİŞEBİLİR"

Rotasyon hakkında konuşan Montella, "Kadroya 29 futbolcu çağırdık. Bazı sakatlıklar oldu ama buraya gelen her futbolcu 11'de oynayabilecek durumda. Maçtan maça kadro değişebilir. Rakibin özelliklerine göre bir 11 çıkarabiliriz." dedi.

"BENİ HEYECANLANDIRAN BİR FUTBOLCU"

"Kenan Yıldız, büyük potansiyele sahip bir futbolcu. Farklı bir kariyere alışması ve başarıyı yönetmesi gerekiyor. Çünkü bundan sonra farklılık gösterecek, herkesin beklentileri daha yüksek olacak. Beni heyecanlandıran bir futbolcu."

"GENÇ BİR TAKIMIZ"

"Kadro seçimi yapacağım zaman hem şimdiyi hem de geleceğe bakıyorum. Altay ve Rıdvan şu anda takımlarında süre almıyorlar ama eminim zamanla süre alacaklardır. Yaş ortalaması olarak çok genç bir takım olabiliriz. Doğru bir karışımla daha iyi olabilirsiniz. Genele baktığınızda kazanan ve başarı yakalayan takımlar 24, 25, 26 yaş ortalamasında oluyor."

"OYUNCULARA İNANDIM"

Milli Takım'a gelme sürecinden bahseden İtalyan çalıştırıcı, "Bu takıma ve oyunculara inandığım için Milli Takım'a geldim. Bu kadar genç bir takım olmasına rağmen, ne kadar büyük işler yapabileceklerini biliyoruz. Çok çalıştık ve oyuncularımızın kalitelerini ortaya çıkarabildik. Bunun en büyük nedeni oyuncuların öğrenme iştahları ve istekleriydi." dedi.

"TEK PLANIMIZ KAZANMAK"

"Maçların süresi artık 100 dakika. Hırvatistan maçını da seyrettim. Biraz çekingen bir oyunları vardı. Hesabı ancak son 5 dakikada yapabilirsiniz. Her planı uygulayacağız. Yarın için tek planımız maçı kazanmak."

"SACHA VE GEDSON..."

Vincenzo Montella: "Sacha için spekülasyonları duymuştum. Gedson'u ilk kez duyuyorum. Bir futbolcunun Türk olması için 5 sene oynaması gerekiyor. Aslında bunun cevabı ortada. Kalbi Türkiye ile atan her futbolcuyu kucaklayacağız. Ben de yabancıyım ama kalbim Türkiye ile atıyor."

CENK ÖZKAÇAR: SOL BEK UZAK OLDUĞUM POZİSYON DEĞİL

Cenk Özkaçar: "Sol bek uzak olduğum bir pozisyon değil. Bana görev verilen her pozisyonda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışan bir oyuncuyum. Bizim için çok önemli bir maç, lider geldik ve buradan lider ayrılmak istiyoruz. Buraya kazanmak için geldik."

DİĞER
Aldatma konusunda ustalaşmış 5 burç açıklandı! Eş adayınıza dikkat: O burçlar çapkınlıktan sabıkalı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu
G.Saray'a süper yetenek! Cimbom bombayı patlatıyor
G.Saray'ın yıldızının mafya peşinde!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Milli Takım'ın Galler maçı hazırlıkları başladı!
EURO 2024 kura çekimi 1. torba belli oldu
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (20 Kasım Pazartesi)
Elektrikli otomobillerde büyük indirim...
BİLSEM BAŞVURU NE ZAMAN 2024? | BİLSEM 1, 2, 3. sınıf başvuruları ne zaman başlayacak?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Göztepe'nin yeni teknik direktörü belli oldu! Göztepe'nin yeni teknik direktörü belli oldu! 21:19
Montella'dan Kenan Yıldız sözleri! Montella'dan Kenan Yıldız sözleri! 20:50
Derbide 3 puan F.Bahçe'nin! Derbide 3 puan F.Bahçe'nin! 20:47
G.Saray yeni forma sponsorunu KAP'a bildirdi! G.Saray yeni forma sponsorunu KAP'a bildirdi! 20:20
F.Bahçe (K) - Beşiktaş (K) | CANLI F.Bahçe (K) - Beşiktaş (K) | CANLI 20:09
Altay'da flaş ayrılık! Altay'da flaş ayrılık! 19:56
Daha Eski
Messi'nin formaları müzayedeye çıkacak! Messi'nin formaları müzayedeye çıkacak! 19:54
"Türkiye'nin kalitesinin farkındayız" "Türkiye'nin kalitesinin farkındayız" 19:37
Milli Takım'ın Galler maçı hazırlıkları başladı! Milli Takım'ın Galler maçı hazırlıkları başladı! 19:34
Göztepe'de flaş ayrılık! Göztepe'de flaş ayrılık! 19:26
Filistin'e dev destek! Bilet gelirleri bağışlanacak Filistin'e dev destek! Bilet gelirleri bağışlanacak 19:24
Katar'dan Filistin'e destek! Bilet gelirleri... Katar'dan Filistin'e destek! Bilet gelirleri... 18:28