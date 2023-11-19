İtalyanlardan milli futbolcu Kenan Yıldız'a büyük övgü!

A Milli Futbol Takımı'mız hazırlık maçında Almanya'yı Berlin'de 3-2 mağlup etti ve Montella ile galibiyet serisi devam etti.
A Milli Futbol Takımı'mız hazırlık maçında Almanya'yı Berlin'de 3-2 mağlup etti ve Montella ile galibiyet serisi devam etti.
Almanya karşısında en çok dikkat çeken isimlerden biri Kenan Yıldız oldu. A Milli Takım'ı 2-1 öne geçiren golü kaydeden Kenan Yıldız oynadığı futbolla da alkışları topladı.
Milliyet'te yer alan habere göre Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız, özellikle İtalyan basınında manşetlere çıkarıldı. Genç oyuncu için "Mücevher" yorumları yapıldı. İtalyanlar Kenan Yıldız'ı ayrıca efsane isme benzetti.
EUROSPORT: BERLİN'DE KENAN YILDIZ'DAN İLK GOL!
"Ferdi Kadıoğlu ve Allegri'nin Juventus'a kazandırdığı gençlerden biri olan Kenan Yıldız'ın golleri Berlin'de Türkiye'yi öne geçirdi ve büyük bir çılgınlık yaşandı."
GOAL ITALIA: YILDIZ ATAĞA KALKTI
"Türkiye adına ilk golünü atan Kenan Yıldız için unutulmaz bir geceydi. Hırvatistan karşısında dört dakika oynadıktan sonra ilk kez ilk 11'de sahaya çıkan 2005 doğumlu forvet, Almanya'ya karşı oynanan hazırlık maçında gol attı. Havertz ve Kadıoğlu'nun golleriyle skor 1-1 iken, Bavyera doğumlu forvet Trapp'ı sağ ayağıyla üst direğin altından harika bir vuruşla mağlup etti. Juve'nin 18 yaşındaki forveti şimdiden sadece Türk futbolunun geleceği için bir umut olarak değil, aynı zamanda bugünü sağlamlaştırmak için de kesin bir hedef olarak görülüyor. Kenan Yıldız'ın golü Juventus taraftarlarını da heyecanlandırdı."
TUTTOSPORT: MÜCEVHER GİBİ PARLADI
"Vincenzo Montella'nın teknik direktörlüğündeki Türk Milli Takımıyla ilk maçına çıkan Kenan Yıldız, Berlin Olimpiyat Stadı'nda doğup büyüdüğü ülkenin milli takımı olan Almanya'ya karşı harika bir gol attı. İlk yarının sonunda, Havertz ve Kadıoğlu'nun golleriyle skor 1-1 iken, Trapp'ın uzun vuruşu Kaan Ayhan'ın önünde geldi. Kaan Ayhan'ın ceza sahasına gönderdiği top Kenan Yıldız'ın önünde kaldı. Kenan topu sağ ayağına çekti ve çok sert bir vuruşla topu sadece izleyebilen Alman kaleci Trapp'ı mağlup etti."
SKY SPORT: KENAN YILDIZ'DAN DEL PIERO SEVİNCİ
"Neredeyse acemi bir Del Piero'nun sevinciydi bu çünkü kulüp takımı aynı... Juventus ve gol de benzer kalitede ama aynı zamanda büyük bir güçteydi. Bayern Münih'in altyapısından yetişen Kenan Yıldız, Almanya'ya karşı oynanan hazırlık maçında Türkiye'yi öne geçiren golü atarak Hırvatistan karşısında ilk kez forma giydikten sonra Türk milli takımıyla ikinci maçında ilk golünü atmış oldu. Bu gol, 2022-23 sezonunda Juve'ye gelen ve altyapıda kendini gösterdikten sonra yavaş yavaş A takımda yer edinmeye başlayan 2005 doğumlu genç oyuncunun potansiyel değeri hakkında bir süredir konuşan Massimiliano Allegri'yi kesinlikle mutlu edecek. Almanya'daki Türk taraftarların güçlü varlığı nedeniyle heyecanla hissedilen maç güzel ve gollerle doluydu. Almanya sadece 5 dakika sonra Kai Havertz ile öne geçti. İlk yarının sonlarına doğru Türkiye eşitliği sağladı: 38. dakikada Kadıoğlu'nun golü geldi. Ek sürenin ikinci dakikasında Yıldız'ın golü maçı değiştirdi. İkinci yarının başında Fullkrug eşitliği sağladı ve 70. dakikada Yusuf Sarı'nın penaltı vuruşu maçın sonucunu belirledi."
CALCIOMERCATO: KENAN YILDIZ DEL PIERO GİBİ SEVİNDİ
"Kai Havertz artık gol atamıyor mu? Sorun değil, Julian Nagelsmann bu işi hallediyor. Alman teknik adam onu alışılmadık sol bek rolünde görevlendirdi ve 1999 doğumlu Alman beş dakika sonra gol atarak Türkiye'ye karşı oynanan hazırlık maçının kilidini açtı.İlk yarının son dakikalarında Montella'nın çalıştırdığı Türkiye, Milan ve Napoli'nin transfer etmek istediği Fenerbah.eli sol bek Ferdi Kadıoğlu ile eşitliği sağladı. Yıldız, Alman pasaportuna da sahip olduğu için onu Almanya'dan kapan Türkiye ile ilk maçına çıkıyordu. Attığı gol Juventus için de iyi haber. Bayern Münih'ten 2022 yazında gelen Yıldız'ın Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Şu ana kadar Serie A'da beş maça çıktı: Allegri onu Udinese, Bologna, Atalanta, Torino ve Verona maçlarında yedek kulübesinden oyuna aldı ve toplam 36 dakika oynattı. Dün de Del Piero'nun yaptığı gibi dilini çıkararak sevincini gösterdi..."
SPORT ITALIA: MONTELLA'NIN YANI SIRA ALLEGRI DE GÜLÜMSEYEBİLİR
"Juventus'un genç Türk orta saha oyuncusu Kenan Yıldız, dün gece Almanya'ya karşı oynanan hazırlık maçında Türkiye A Milli Takımı ile ilk maçına çıktı. Bunu da ilk yarının sonlarına doğru attığı muhteşem golle taçlandırdı. Montella'nın yanı sıra Allegri de gülümseyebilir."
IL BIANCONERO: SÜPER YILDIZ!
"Türkiye formasıyla ilk maçına Almanya karşısında çıkan 2005 Juve'nin yetenekli oyuncusu Kenan Yıldız için unutulmaz bir akşamdı. Almanların Kai Havertz ile öne geçmesinin ve Ferdi Kadıoğlu'nun 38. dakikada eşitliği yakalamasının ardından uzatma dakikalarında takımını öne geçiren isim Kenan Yıldız oldu. Genç Juventuslu sağ ayağıyla güzel bir vuruş yaptı ve top direğe çarptıktan sonra ağlarla buluştu. Ayrıca, Del Piero tarzında çılgınca sevinmesi de kayda değerdi."