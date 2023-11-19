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A Milli Takım'da Emre Akbaba şoku! Galler maçında oynayamayacak

Son dakika spor haberleri: A Milli Futbol Takımı'nın Almanya'yı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada sakatlanan Emre Akbaba'dan Galler maçı öncesi kötü haber geldi. Akbaba, aday kadrodan çıkarıldı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2023 Pazar 16:11 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2023 Pazar 16:34
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A Milli Takım'da Emre Akbaba şoku! Galler maçında oynayamayacak

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Galler ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma için bugün Berlin'den Cardiff'e seyahat edecek A Milli Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik yapıldı. TFF, dün oynanan Almanya karşılaşmasında 34'üncü dakikada İlkay Gündoğan ile diz dize çarpışan ve sakatlanarak oyundan alınan Emre Akbaba'nın Milli Takım kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Galler ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma için bugün Berlin'den Cardiff'e seyahat edecek A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişiklik yapıldı. Milli futbolcumuz Emre Akbaba, dün akşam Almanya ile oynanan özel maçta geçirdiği diz sakatlığı sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı."

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