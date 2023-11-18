Haberler A Milli Futbol Takımı Vincenzo Montella net konuştu! "Oraya liderlik için gideceğiz"

Vincenzo Montella net konuştu! "Oraya liderlik için gideceğiz"

A Milli Futbol Takımımız'da teknik direktör Vincenzo Montella, Almanya ile oynanan hazırlık maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Avrupa Şampiyonası Elemeleri hakkında konuşan Montella, "Galler'in aldığı sonuç bizi ilgilendirmiyor. Oraya birincilik için gideceğiz. Amacımız gruptan birinci olarak çıkmak." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 22:11 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 22:19
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Vincenzo Montella net konuştu! "Oraya liderlik için gideceğiz"

A Milli Futbol Takımımız'da teknik direktör Vincenzo Montella, Almanya ile oynanan hazırlık maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Beni çok sevdiklerini her seferinde hissettiriyorlar. Türkiye için elimden geleni yapmaya çalışacağım. Hava soğuk olmasına rağmen sıcak bir ortam var. Taraftarımızla birlikte umarım maç istediğimiz şekilde gider."

"Deplasmandayız ama evimizde gibi hissediyoruz. Hepimiz için önemli bir akşam. Bayrağımızı sonuna kadar dalgalandırmak için elimizden geleni yapacağız. Bu özel günde özel bir sonuç almak istiyoruz."

"Galler'in aldığı sonuç bizi ilgilendirmiyor. Oraya birincilik için gideceğiz. Amacımız gruptan birinci olarak çıkmak."

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